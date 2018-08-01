Deep Purple, штурмовики и военная техника: в Волжском прошло открытие конкурса «Инженерная формула»

Показательные выступления солдатов-срочников

Торжественное открытие игр началось сегодня с торжественного поднятия флагов стран-участниц и исполнения государственных гимнов. После этого перед сотнями зрителей выступили солдаты-срочники. Молодые бойцы продемонстрировали искусство рукопашным боем, огнестрельным оружием и захват условного места противника.

Поднятие флагов под гимн

Настоящим гвоздем сегодняшнего открытия армейских игр неожиданно для всех — участников и зрителей на трибунах — стало выступление оркестра межвидового регионального центра инженерных войск. Вооруженные музыкальными инструментами ребята сыграли «Final Countdown» Europe, «Smoke on the water» легендарной группы Deep Purple, мелодию из телеигры «Что? Где? Когда?» и даже современную Despacito.

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Будут соревноваться пять команд. Военные из ЮАР отказались от участия в последний момент.

— Наш конкурс взял начало в 2016 году именно с этого полигона, — рассказал V1.ru главный судья конкурса «Инженерная формула» Александр Чёрный . — Тогда были участники из четырёх стран. В этом году команды из Сербии и Пакистана принимают участие впервые. Абсолютно все гости из других стран получили инструктаж по эксплуатации нашей техники, на которой будут проходить соревнования. Никаких сомнений, борьба будет на равных. Участникам из других стран было предложено пригнать свою технику, но они сами приняли решение работать с нашей. Все машины после капитального ремонта. От каждого государства есть представитель в судейской коллегии.

Всегда готовы!

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Не Масленница, но через огонь прыгали

Сегодня команды определились со стартовыми позициями на квалификационном заезде. Россия оказалась впереди с результатом 4 минуты и 4 секунды. Беларусь отстала от лидера на 10 секунд и поэтому стартует второй, следом по порядку идут Китай, Сербия и Пакистан.

— От каждой команды будут выступать по четыре экипажа. Каждый будет выполнять свою задачу: переправку вооружения и военной техники через водную преграду, отрывку котлованов длиной четыре метра и глубиной до одного метра, а также постановку бревен при помощи путепрокладчиков БАТ.

Штурм противника в дымке

Проверка пресса на прочность

Участники из других стран прибыли в Волгоградскую область за неделю до старта конкурса. До сегодняшнего дня их тренировали инструкторы межвидового регионального учебного центра инженерных войск вооружённых сил России. Иностранцев обучили их особенностям эксплуатации и вождения российской техники.

— У нас была неделя на то, чтобы приспособиться к российской технике, и этого вполне достаточно, — рассказал нам Иван Филиппович из Сербии. — Таких машин, как у вас, кроме ПТС, у нас нет. Нас в Сербии для участия в конкурсе отбирали очень строго. Зато теперь мы чувствуем себя уверенно и как дома. Мы достаточно быстро освоились и привыкли к обстановке и климату. Сейчас в Сербии сорокоградусная жара, поэтому нам комфортно у вас.

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Финальный эпизод показательных выступлений

В международном конкурсе в Волжском принимают участие больше ста военных. Для работы им потребуется 30 единиц спецтехники. Стартовый выстрел на полигоне прогремит 5 августа в 12:00. Говорят, это будет очень зрелищно и очень масштабно.

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