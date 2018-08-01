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СМИ: король Марокко отправил в отставку министра экономики и финансов
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СМИ: король Марокко отправил в отставку министра экономики и финансов 

ТАСС 1 час назад
РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI отправил в отставку министра экономики и финансов Мухаммеда Бусаида. Об этом сообщает в среду информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на коммюнике королевской канцелярии.
По данным агентства, решение монарх принял после консультации с премьер-министром Саад ад-Дином аль-Османи.
Отставка министра, как отмечают наблюдатели, произошла через несколько дней после тронной речи Мухаммеда VI. В ней король настойчиво призвал правительство активизировать усилия по социальной поддержке населения, принять срочные меры по улучшению ситуации в сфере здравоохранения и образования.
Пост министра экономики и финансов Бусаид занимал с 2013 года.
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