СМИ: король Марокко отправил в отставку министра экономики и финансов

РАБАТ , 1 августа. / ТАСС /. Король Марокко Мухаммед VI отправил в отставку министра экономики и финансов Мухаммеда Бусаида. Об этом сообщает в среду информационное агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на коммюнике королевской канцелярии.

По данным агентства, решение монарх принял после консультации с премьер-министром Саад ад-Дином аль-Османи.

Отставка министра, как отмечают наблюдатели, произошла через несколько дней после тронной речи Мухаммеда VI. В ней король настойчиво призвал правительство активизировать усилия по социальной поддержке населения, принять срочные меры по улучшению ситуации в сфере здравоохранения и образования.

Пост министра экономики и финансов Бусаид занимал с 2013 года.