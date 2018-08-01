Праздник варенья устроят в районе Марьино

Вкусные сюрпризы подготовили для жителей района Марьино в рамках «Марьинского варенья — 2018».

— Для посетителей подготовили развлекательную программу «С пылу с жару», — сообщили в управе района Марьино. — Гостей ждут приятные сюрпризы, веселая музыка, отличное настроение, знакомство с соседями и много варенья.

Любителей сладкого лакомства ждут сегодня, 02 августа, во дворе по адресу: улица Новомарьинская, дом 17/19. Начало — в 17.00. Вход свободный для всех желающих принять участие в празднике. Ограничений по возрасту для гостей нет.