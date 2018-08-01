Путин возрождает идеологический контроль над армией 

В понедельник Владимир Путин подписал указ о восстановлении Главного военно-политического управления вооруженных сил. Произошло это ровно век спустя после формирования большевиками этого органа, который тогда назывался Всероссийским бюро военных комиссаров. Комиссары и их подчиненные (политруки и замполиты) прочно вошли в лексикон россиян, напоминая одним об ужасных сталинских чистках, а другим — о романтизме ушедших времен. Дело в том, что это ведомство, которому был поручен контроль над жестким следованием марксизму-ленинизму в армии, было упразднено в 1991 году вместе с распадом СССР. У военных этот орган давно растерял весь престиж, а его сотрудники считались тыловыми крысами, которые писали доносы на руководство или служили посредниками между офицерами и Компартией (та должна была дать свое одобрение на все административные шаги вроде развода).
Очертания нового органа пока что представляются довольно туманными. Как утверждает источник газеты «Ведомости» в Министерстве обороны, новое военно-политическое управление будет сформировано на основе Главного управления по работе с личным составом, что логично, поскольку то унаследовало кадры и инфраструктуру Главного политического управления Советской армии. В настоящий момент оно занимается морально-психологическим обеспечением, государственно-патриотическим воспитанием и культурно-досуговой работой, а также обеспечением прав верующих военнослужащих. Новое управление также может курировать «Юнармию», которая была создана в 2016 году Минобороны для «военно-патриотического» воспитания молодежи от 8 до 18 лет. По данным министерства, движение насчитывает порядка 230 000 детей и подростков. В новое управление может также перейти пресс-служба ведомства, которая отметилась распространением фальшивых новостей (о сбитом над Донбассом рейсе МН17, о бомбардировках, которые на самом деле оказались кадрами из видеоигры).
Хотя прерогативы нового управления все еще окружены туманом, с его будущим руководителем все ясно. Им стал генерал-полковник Андрей Картаполов, который с 2016 года командовал российской военной группировкой в Сирии, а также был два года начальником самого важного в структуре Генштаба Главного оперативного управления. Назначенный в понедельник замминистра Картаполов ранее не занимал связанные с политикой должности.
«Это возвращение к советским временам вызывает немало вопросов, — считает военный журналист Александр Гольц. — Сегодня у нас нет установленного законом определения государственной идеологии. Нам совершенно непонятно, что будет поручено этому управлению. На моей памяти, это первый случай того, что человек назначается на столь высокий пост без четкого определения его задач. Либо все это является секретом, либо говорит о ведущейся борьбе в аппарате». Оказавшийся без войск генерал Картаполов может потенциально стать одним из тяжеловесов режима, если сумеет получить полномочия, которыми ранее обладало политическое управление советской армии.