Москва и Тверь подписывают документы по передаче мусорного полигона в собственность региона

— В настоящее время проходят установленные процедуры подписания документов, предусматривающих передачу Тверской области имущественного комплекса полигона, — сообщил представитель министерства. — Юридических тонкостей много, но никто не заинтересован в затягивании решения, поэтому специалисты в Москве Твери работают в ускоренном режиме.

Напомним, в июле тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом мусора, получили письма-уведомления от ООО «Полигон» за подписью гендиректора Ю. С. Матусова, в которых руководство сообщает о закрытии свалки в Славновском поселении с 1 августа в связи с тем, что исчерпан лимит первой очереди полигона.

25 июля губернатор Игорь Руденя во время беседы с журналистами сообщил, что полигон не просто продолжит работу, но и будет в ближайшее время передан в областную собственность. По словам главы региона, соответствующая договоренность достигнута между правительством области и руководством Москвы.

Глава региона добавил, что в настоящее время на объекте идут работы по открытию новых карт полигона для Твери и Калининского района, других муниципальных образований.

— Следующая наша задача будет создать необходимую инфраструктуру для цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами, создать условия для сепарации мусора, чтобы максимальное количество отходов уходило на вторичную переработку, — сказал губернатор.

Напомним, что по инициативе Игоря Рудени в Тверской области ведется консолидация коммунальных активов. После «Тверской генерации» под контроль государства перешла организация «Тверь Водоканал». В текущем году создано государственное предприятие «Коммунальные системы Тверской области», которое призвано обеспечить эффективное управление консолидированными активами, а также модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса.