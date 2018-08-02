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Москва и Тверь подписывают документы по передаче мусорного полигона в собственность региона
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Москва и Тверь подписывают документы по передаче мусорного полигона в собственность региона 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Правительство Тверской области совместно с правительством Москвы приступили к оформлению сделки по передаче полигона твердых коммунальных отходов «Славный» на Бежецком шоссе в собственность Тверской области. Об этом стало известно от источника в тверском региональном министерстве строительства и ЖКХ.
— В настоящее время проходят установленные процедуры подписания документов, предусматривающих передачу Тверской области имущественного комплекса полигона, — сообщил представитель министерства. — Юридических тонкостей много, но никто не заинтересован в затягивании решения, поэтому специалисты в Москве и Твери работают в ускоренном режиме.
Напомним, в июле тверские компании, занимающиеся сбором и вывозом мусора, получили письма-уведомления от ООО «Полигон» за подписью гендиректора Ю. С. Матусова, в которых руководство сообщает о закрытии свалки в Славновском поселении с 1 августа в связи с тем, что исчерпан лимит первой очереди полигона.
25 июля губернатор Игорь Руденя во время беседы с журналистами сообщил, что полигон не просто продолжит работу, но и будет в ближайшее время передан в областную собственность. По словам главы региона, соответствующая договоренность достигнута между правительством области и руководством Москвы.
Глава региона добавил, что в настоящее время на объекте идут работы по открытию новых карт полигона для Твери и Калининского района, других муниципальных образований.
— Следующая наша задача будет создать необходимую инфраструктуру для цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами, создать условия для сепарации мусора, чтобы максимальное количество отходов уходило на вторичную переработку, — сказал губернатор.
Напомним, что по инициативе Игоря Рудени в Тверской области ведется консолидация коммунальных активов. После «Тверской генерации» под контроль государства перешла организация «Тверь Водоканал». В текущем году создано государственное предприятие «Коммунальные системы Тверской области», которое призвано обеспечить эффективное управление консолидированными активами, а также модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса.
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