В Москве в период ЧМ-2018 вдвое снизилось количество преступлений

В первом полугодии в Москве официально зарегистрировано 71 тысяча преступлений. Расследовано более 25 тысяч, из них тяжких и особо тяжких — более 10 тысяч, преступлений против личности — почти 2,5 тысячи. Выявлено 18,5 тысячи преступников. Количество убийств сократилось на 24 процента, изнасилований и покушений на изнасилование — на 24 процента, на 5 процентов стало меньше преступлений в жилом секторе, на 10 — в общественных местах, на 18 — в подъездах жилых домов.

По словам временно исполняющего обязанности министра внутренних дел России генерал-полковника Александра Горового, который выступил на заседании коллегии, все это удалось благодаря грамотной расстановке полицейских нарядов, правильном использовании технических средств и работе с общественностью.

Особенно это проявилось в период ЧМ-2018, когда было зарегистрировано в два раза меньше преступлений, чем обычно — всего 8937. Почти все — раскрыты. Задержан 341 преступник, находившийся в розыске. На территории Москвы изъято 76 единиц травматического и охотничьего оружия. Нарушений общественного порядка, в том числе столкновений болельщиков, не допущено.

Зато более 95 тысяч таксистов было привлечено к ответственности за самые разные нарушения, в том числе за превышение цен для иностранцев. Проверили 183 тысячи такси, выявили 233 факта управления машиной в нетрезвом состоянии, более 2,6 тысячи случаев отсутствия лицензий, почти 1,4 тысячи водителей не имели водительского удостоверения.

Почти 350 иностранцев выдворили из страны после проверок гостиниц, хостелов и сдаваемых в аренду квартир в Москве перед мундиалем. Свыше тысячи граждан других государств получили рекомендации самостоятельно покинуть страну.

Александр Горовой сообщил, что столичные полицейские получат денежную компенсацию за неурочную службу. Кроме того, уже выделены приличные суммы и для поощрения наиболее отличившихся.

За полгода полиция столицы понесла тяжелые потери от преступников — трое погибших при исполнении служебных обязанностей, 19 раненых. Погибших участники совещания почтили минутой молчания.

Александр Горовой напомнил и о недостатках работы столичной полиции. В том числе, и при предоставлении государственных услуг гражданам. Оказывается, москвичи жалуются, что их часто отказываются ставить в живую очередь при непосредственном обращении — требуют, чтобы записывались по электронке.

— Но нельзя же предполагать, что все население у нас в одночасье овладело компьютерными технологиями! — упрекнул подчиненных Александр Горовой.