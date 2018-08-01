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В Грозном установили памятник полицейским, погибшим при отражении нападения на храм
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В Грозном установили памятник полицейским, погибшим при отражении нападения на храм 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 1 августа. /ТАСС/. Мемориальную доску памяти старших сержантов полиции Владимира Горского и Кайрата Рахметова, погибших 19 мая при отражении атаки на храм архангела Михаила, установили в Грозном.
"Их героический подвиг достоин глубокого уважения и является примером беззаветного служения Отечеству", — отметил на открытии памятника начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов.
В свою очередь министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов заявил, что в рядах сотрудников всегда были мужественные и отважные люди, готовые защитить сограждан, и доказательством тому является героический подвиг, совершенный сотрудниками сводного отряда саратовской полиции.
19 мая текущего года четверо вооруженных ружьем и ножами преступников проникли на территорию храма. В ходе отражения нападения погибли двое полицейских Саратовского УВД и один прихожанин, еще два сотрудника правоохранительных органов, охранявших церковь, получили ранения. Всех нападавших ликвидировали.
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