В Грозном установили памятник полицейским, погибшим при отражении нападения на храм

ГРОЗНЫЙ, 1 августа. / ТАСС /. Мемориальную доску памяти старших сержантов полиции Владимира Горского и Кайрата Рахметова, погибших 19 мая при отражении атаки на храм архангела Михаила, установили в Грозном

"Их героический подвиг достоин глубокого уважения и является примером беззаветного служения Отечеству", — отметил на открытии памятника начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

В свою очередь министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов заявил, что в рядах сотрудников всегда были мужественные и отважные люди, готовые защитить сограждан, и доказательством тому является героический подвиг, совершенный сотрудниками сводного отряда саратовской полиции.

19 мая текущего года четверо вооруженных ружьем и ножами преступников проникли на территорию храма. В ходе отражения нападения погибли двое полицейских Саратовского УВД и один прихожанин, еще два сотрудника правоохранительных органов, охранявших церковь, получили ранения. Всех нападавших ликвидировали.