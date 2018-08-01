На железных дорогах России появятся лоукост-перевозчики

То есть в дороге нужно будет открывать окна. Но это не самое большое неудобство. В вагонах где нет биотуалета, в санитарных зонах, на остановках и в пути следования внутри крупных населенных пунктов, WC будут закрывать на ключ. Пассажирам придется ждать, когда закончится санитарная зона, чтобы попасть в туалет.

С учетом всех этих деталей, билеты в старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут продавать по более низким тарифам под отдельным временным брендов «эконом-бюджет». Такой тариф будет действовать до полного выбытия старых вагонов из парка. Об этом говорится в годовом отчете " Федеральной пассажирской компании " (ФПК).

Новый бюджетный сегмент позволит пассажирам сэкономить на поездке и быть готовым, что она будет не такой комфортной, как в современных вагонах с розетками для подзарядки телефонов, беспроводной сетью wi-fi. Пока же, купив билет в купе, пассажиры иногда попадают в старый вагон без кондиционера и биотуалета и начинают жаловаться на меньший уровень комфорта, чем им хотелось бы.

ФПК намерена провести инвентаризацию вагонов и выделить из парка те, что не имеют никаких новых сервисов. По сверхбюджетным тарифам можно будет проехать в старых сидячих и плацкартных вагонах. С введением новой тарифной линейки «эконом-бюджет» пассажир будет выбирать либо недорогой билет, либо комфорт. При этом стоит учесть, что систему динамического ценообразования, которая сейчас действует при продаже билетов, никто отменять в рамках нового тарифа не станет и речь о плоских тарифах на поездку в бюджетном вагоне не идет. Там, как и на другие билеты, цена будет расти в зависимости от приближения даты отправления и высокого спроса.

Новый бюджетный тариф просуществует не более десяти лет. По состоянию на 1 июля 2017 года средний возраст вагонов парка составлял 18,9 года. До декабря 2020 года из парка пассажирских вагонов планируется исключение по сроку службы более 5 тысяч вагонов. В дальнейшем предполагается полное и своевременное обновление парка с постепенным переходом на инновационный подвижной состав. С 2018 по 2025 год планируется обновить почти семь тысяч вагонов — более трети существующего парка ФПК. Также предусматривается замена традиционных вагонов на двухэтажные — до 2025 года планируется закупка более тысячи единиц.

Для новых вагонов будут и новые тарифы. ФПК перейдет на новое унифицированное высококачественное продуктовое предложение, предусматривающее три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Например, «Дневной экспресс» предполагает быстрый способ поездки в течение рабочего дня со временем в пути до шести часов и расстояниями до 600 километров. «Ночной поезд» — комфортная поездка с возможностью полноценного сна со временем в пути до 12 часов, расстоянием до 1200-1500 километров. «Традиционный поезд» может стать популярным для переезда и любителей железнодорожного туризма. Время в пути в нем будет более 12 часов на дальние расстояния.

Во всех поездах будет три класса обслуживания: «эконом», «комфорт», бизнес. В «Дневном экспрессе» будет три класса обслуживания. «Бизнес», где кресла могут раскладываются для сна. Пассажирам этого класса будут предоставлять сервис гостиничного уровня. «Комфорт» предполагает набор сервисов без высоких затрат, где можно полулежа отдохнуть. В «эконом» будут обычные сидячие кресла. В «Ночном поезде» останутся традиционные СВ, люкс, купе и открытые вагоны с высокой плотностью компоновки. В «Традиционном поезде» в «бизнесе» обещают обеспечить гостиничный сервис, в вагоне «комфорт» — достаточный набор услуг для полноценного сна. В «эконом» — бюджетный удобный способ передвижения.