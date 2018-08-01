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ВШЭ: Россия стала 13-й в мире по числу публикаций в соцнауках
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ВШЭ: Россия стала 13-й в мире по числу публикаций в соцнауках 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия занимает 13-е место в мире по публикационной активности ученых в социальных науках — за последние три года российские исследователи опубликовали около 10 тыс. публикаций, или 1,5% от общемирового числа. Об этом сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
"По данным Web of Science (WoS), в мире ежегодно выходит более 200 тыс. исследовательских публикаций по социальным наукам. В сумме за последние три года (2015-2017) вышло около 700 тыс. общественнонаучных работ. Из них около 10 тыс. публикаций, или 1,5% общемирового числа, созданы при участии российских ученых. С таким показателем Россия занимает 13-е место", — говорится в исследовании.
Лидером на протяжении многих лет по публикационной активности в социальных науках остаются США: почти 30% публикаций в этой сфере созданы с участием американских ученых. Далее в рейтинге идут Великобритания (11,4%) и Китай (10,8%). В десятку стран-лидеров по публикациям в социальных науках входят также Австралия (5,8%), Германия (5,4%), Канада (4,9%), Испания (3,5%), Нидерланды (3,3%), Италия (3,1%), Франция (2,9%).
Однако во ВШЭ отмечают, что по динамике роста публикаций в социальных науках Россия заметно прогрессирует: по сравнению с периодом 2005-2007 годов количество работ, вышедших в 2015-2017 годах, выросло более чем в пять раз. Соответственно, Россия поднялась в рейтинге с 28-го места на 13-е. «Ни одна из стран-лидеров, включая Китай, не наращивала результативность такими темпами», — подчеркивается в сообщении.
Наиболее заметный подъем — более чем на 20 позиций — произошел, по данным исследователей, в шести областях: образование, психология образования, урбанистика, менеджмент, планирование и развитие территорий, исследования социальных проблем. При этом заметный спад числа публикаций отмечается в феминологии, этнических исследованиях, анализе коммуникаций, географии, международных отношениях и политологии.
Как сообщалось ранее, в естественных и точных науках доля публикаций российских авторов составляет 3,7% общемирового потока, что обеспечивает стране 10-е место в рейтинге.
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