Роскошь и пустота «Донбасс Арены»: пятый год без футбола (Фоторепортаж)

«Донбасс Арена» только снаружи выглядит почти так же, как и до войны. Изнутри она полностью разорена, уникальное оборудование разграблено, на трибунах не осталось ни одного сиденья. Табло демонтировано и теперь используется вместо киноэкрана в одном из местных военных подразделений. Бесценный игровой газон цинично вскопан и засажен картошкой, на стеблях которой вольготно чувствуют себя колорадские жуки…

Нечто подобное с восторгом и радостью прочитали бы киевские пропагандисты. Воображаю, с каким неподдельным энтузиазмом понесли бы они эти жутики по волнам интернета. Пожалуй, зарубежные коллеги тоже не упустили бы случая поведать миру о донбасских варварах, которых, к тому же, дополнительно научили плохому «российско-оккупационные войска».

Собственно, даже и не бывая внутри «Донбасс Арены» и вообще в Донецке , определенная категория СМИ периодически возбуждается и сообщает публике леденящие душу подробности. Скажем как-то прокачивалась информация, что доски из лавочек в парке вокруг стадиона выбиты и уже сгорели в печках. Я нарочно тогда обошел все окрестности — хоть бы одна деревяшка пропала из скамеек.

Но это ведь все детали, мелкие и не самые впечатляющие приемы идеологической войны. Но, вот, что там внутри «Донбасс Арены» сегодня — это действительно интересно. Мне, проработавшему на стадионе с его открытия и до начала войны, так уж точно.

Прошлый раз побродить по закоулкам великолепного донецкого стадиона мне довелось в апреле 2015 года. Я как раз ушел из «Шахтера», простился с Украиной и через Москву добрался до Донецка. Та прогулка по арене превратилась в сюжет на канале «Россия 24».

«Донбасс Арена» уже была отмечена шрамами войны, прилет со стороны украинских ВС к тому моменту состоялся. Гулявшие по сетям кадры с чудом уцелевшей при обстреле стадиона девушкой, скорее всего, видели очень многие.

Боевые раны «Донбасс Арены» никуда не делись, не зарубцевались. Когда целые населенные пункты Донбасса лежат в руинах, до реставрации стадиона, пусть и знакового, руки не доходят. Сегодня «Донбасс Арена» для ДНР не является объектом первой необходимости.

А еще в 2015 году на приписном стадионе ФК «Шахтёр» было людно и шумно. Ощущалось присутствие, пусть и незримое, его владельца Рината Ахметова . Благотворительный фонд самого состоятельного жителя Украины в ту пору развернул бурную деятельность. Остававшиеся в Донецке клубные работники и даже некоторые ветераны-футболисты были трудоустроены, фасовали, раздавали продуктовые наборы. Фановский магазин, подземные парковки превратились в гигантские склады и сортировочные цеха.

Потом Фонд Рината Ахметова был запрещен в ДНР, «Донбасс Арена» перешла под управление республики. Понятно, возник вопрос, а что теперь со стадионом будет. Между прочим, некоторое время в социальных сетях кружилась дискуссия, а не пора ли поменять гигантские изображения футболистов на фасаде стадиона?

Впрочем, виртуальное ристалище мнений быстро сошло на нет. Потому как, спорить — не мешки ворочать. А такого рода проекты требуют и финансирования, и технической оснащенности, и известной сноровки. Опять-таки, у воюющей республики явно хватает проблем и помимо картинок на стенках стадиона.

Тарас Степаненко и В общем, портреты героев Донецка былых времен остались неприкосновенны. Из плеяды футболистов, чьи изображения в огненно-угольных футболках по сей момент висят на арене, за «Шахтер» сегодня выступают только Сергей Кривцов Андрей Пятов . Все трое менее всего являются сторонниками ДНР.

Осмотр внутренних помещений «Донбасс Арены» скромный десант издания Ukraina.ru начал с пресс-центра. Собственно, с моего прошлого рабочего места. Кроме того, что убран задник с символикой чемпионата Украины по футболу, там ничего не изменилось. Президиум, места для журналистов, осветительные приборы, усилители звука — все на месте.

С плохо скрываемым удовольствием водрузил себя в кресло с которого обычно мне приходилось вести пресс-конференции, включая последний матч «Шахтера» на «Донбасс Арене» 2 мая 2014 года против «Ильичевца», ныне декоммунизированным до уровня «Мариуполя».

Вдруг с некоторым удивлением даже обнаружил, что кресло, где в мирные времена восседал Мирча Луческу , изрядно потерто. Чуть позже оказалось, что аналогичная ситуация и с сиденьем главного тренера на скамейке запасных «Шахтера». В голове моментально возникли заголовки киевских, будь они неладны, СМИ: «Донецкие сепаратисты нарочно сидели в креслах Заслуженного тренера Украины Луческу, пока не засидели их до дыр».

Маршрут от пресс-центра стадиона в раздевалку, не стану скрывать, вызывал массу воспоминаний. Вести Луческу на общение с журналистами — это всегда был приятный, но все равно стресс. Таков уж Мистер, никогда не знаешь, чего от него ждать. Наставники гостевых команд добавляли пикантности в ситуацию. Тем паче, что чаще всего им приходилось отправляться под лучи софитов после поражений, щедро отвешиваемых на своей домашней арене «Шахтером».

Помню как-то Олег Блохин , руководивший некоторое время киевским «Динамо», строго сообщил мне, что вдруг ему зададут провокационный вопрос, так он сразу встанет и уйдет. «Бог с вами, Олег Владимирович, — успокаивал я гостя, — Хорошо, если вообще какие-то вопросы прозвучат, о провокационных и мечтать не смеем». Наши журналисты отчего-то до войны были крайне деликатны в общении с футбольными тренерами.

В раздевалке чисто и пусто. Нет футболок на плечиках под шкафчиками игроков. Отсутствует икона в условном окладе. Уловном, потому как, это, по сути дела, сейф с прозрачной стенкой. В нем и находилась командная икона, старинная, XVII века, цены грандиозной. Причем, и в духовном смысле, и в материальном. Ее в свое время «Шахтеру» подарил собиратель старины Олег Зданович. Случилось это, когда клуб Рината Ахметова выступал еще на старом стадионе «Олимпийский».

Когда пришло время команде перебираться на «Донбасс Арену», я в какой-то момент вдруг подумал, а где икона? Съездил на «Олимпийский», оказалось, никто образ оттуда не забирал. Взял на себя дерзость позаботиться об иконе. В августе 2009 года состоялся торжественный и, чего там скромничать, грандиозны ввод в эксплуатацию донецкого стадиона. Бейонсе пела. Куда круче-то?

Так вот, в это время Спас Шахтерский находился у меня в кабинете. А осенью пришло озарение, что надо его в командной раздевалке, как было и раньше, разместить. В серьезных клубах, а «Шахтёр» был именно таким, принято каждый шаг согласовывать. Что, возможно, и правильно, да вот только, когда осторожное начальство не самого высочайшего, а просто высокого уровня начинает думать, как бы чего не вышло, может рухнуть любая задумка.

Короче говоря, решил я ни с кем не согласовывать ситуацию с иконой. Позвал знакомого батюшку. Отец Роман (Соловей), в тот момент настоятель донецкого храма Александра Невского , прибыл оперативно. Отслужил полагающуюся службу, на которой повезло быть мне и смене охраны зоны игроков, освятил раздевалку.

Фото: Павел Нырков

В ходе освящения на входы-выходы полагается приклеивать изображение креста. Проверил, все на месте и сейчас. Где икона, вот этого сказать не могу. Увезли, надо полагать, вместе с клубом.

Сейчас по «Донбасс Арене» уже водят экскурсии. Всякий желающий 4 дня в неделю по 3 сеанса может рассматривать стадион за вполне демократичные 150 рублей. Правда, считаю, что возможности арены в данном случае используются не с полным размахом.

Посетителей, например, не водят в президентскую ложу. Очень зря. Там есть, что посмотреть. И людям же всегда интересно побывать там, куда раньше попадали лишь избранные. Иначе откуда тяга у простого народа шастать по покоям монархов прошлого? Кроме того, уверен, любопытно было бы зайти и в контрол-рум — место, откуда стадионом управляли во время матча.

А в самой командной раздевалке есть отдельная комната главного тренера. Сейчас она опечатана. Аналогичная история с офисами клубных работников, там же остались, поди, личные вещи, какие-то ценности, ждущие решения своей судьбы. Или, допустим, на «Донбасс Арене» был ночной клуб «Трибуна Лаундж». Сегодня он не функционирует и тоже заперт до лучших времен.

Но комната наставника команды для болельщика имеет отдельный смысл, где-то даже сакральный. Кабинет главного тренера лаконичен — стол, стул, шкафчик, телевизор. Зато там проводил важные минуты до и после игры самый успешный тренер в истории донецкого «Шахтера» Мирча Луческу. Можно было бы там даже и памятную доску по этому поводу повесить, здесь-де с 29 августа 2009 до 2 мая 2014 работал выдающийся… И все такое прочее. Кроме того, Луческу — Почетный гражданин Донецка, и человек искренне переживающий о городе и его жителях.

Приятно было из зоны футболистов выйти на поле. Сопровождавший нас сотрудник стадиона спросил, надо ли включить музыку? Говорит, был момент, когда посетителей «Донбасс Арены» выводили в чашу стадиона под звуки гимна Лиги чемпионов. Но случилась какая-то техническая сложность, так что осталась только запись «старой футбольной музыки».

Оказалось, это знаменитый марш Матвея Блантера , знакомый каждому футбольному человеку с советскими корнями. Попросили включить, понятно. И это было шикарно, вплоть до мурашек по коже.

В Донецке было солнечно, свет заливал арену и даже чуть слепил. Автоматическая поливалка в центре поля орошала стриженный газон живительной влагой. Над пустым стадионом с отменной акустикой гремел «Футбольный марш» образца 1938 года. Самому знаменитому, кроме, разве «Катюши», произведению Блантера исполняется 80 лет.

Донбасс Арена

Трава пострижена отлично. Разумеется, я не агроном, и совсем уж достоверно оценить состояние поля не решусь. Но визуально — отменный газон. Думаю, что совсем не каждый клуб украинского или российского чемпионатов могут похвастаться полем аналогичного качества.

Но футбол на «Донбасс Арене» сейчас существует только в виде воспоминаний о былых турнирах самого высокого уровня, включая Лигу чемпионов и Евро-2012. Проводить здесь местные состязания — роскошь непозволительная. Примерно, как искать закатившийся в темный угол пятиалтынный, подсвечивая себе подожженной пятитысячной купюрой.

— У нас на экскурсиях посетителей все больше, — это мне говорит сопровождающий труженик «Донбасс Арены», молодой, толковый парень со знанием английского и немецкого языков, — Не знаю, что отвечать, когда спрашивают, а когда тут футбол будет?

— Люди ведь о прежнем, довоенном «Шахтере» скучают, верно?

— Конечно.

— А как он сюда может вернуться? Только если вернется и Украина, логично?

— Да.

— Но Украина намерена возвращаться, уничтожая таких как я и ты. Этого ведь никто в Киеве и не скрывает. А нас ведь в Донецке не два человека с подобными убеждениями.

— Здесь такие все или почти все.

— Вот и получается, что «Шахтер» для сегодняшних дончан — это светлая память о временах, когда не стреляли, не гибли люди, не рушился Донбасс. В общем, не обманывай никого, говори, что «Донбасс Арена» — это как Колизей, утративший прежнее свое предназначение, но оставшийся грандиозным памятником истории. Когда идет война, есть много вещей и явлений более важных, чем футбол. Хотя футбольным людям от этого и очень больно.

Чтобы как-то развеять вдруг нахлынувшие печальные думы иду к скамейке запасных. С умыслом, понятно. Но тут же отравленное войной сознание и мой внутренний тролль выдают вариант заголовка в украинских СМИ, уютно существующих в своем параллельном мире: «Самопровозглашенные пауки надругались над святынями чемпионов Украины». Шок, сенсация. Короче говоря, на двух… Нет! На трех креслах явственно просматриваются паутинки.

А второе справа место в ряду кресел (первое-то принадлежит главному тренеру), однажды стало местом моего актерского триумфа. «Шахтер» обаяла и затащила в сети своего клипа чернявая певица Гайтана.

По сюжету рядом с Мирчей Луческу в образе ассистента тренера сижу я. На экране мелькаю длиннющие 1,5 или 2 секунды. Интрига клипа набирала обороты и вот уже вместо меня возникла Гайтана, которую Луческу и выпустил на поле, посадив на лавочку капитана Дарио Срну. Вот такая фантасмагория. «Шекспир и племянники» © «ДМБ». Кстати, в финале клипа Мирча Луческу говорит по-русски. В быту он это делал регулярно, но на камеру — один из редчайших случаев.

И, чтобы закрепить материал, прямо от скамеечки указываю своим попутчикам на окна моего бывшего кабинета. Их легко узнать, как задернул в 2014 году занавески на витрине (одна стена была стеклянной и выходила как раз на поле стадиона, один из лучших видов из офисного окна, который можно себе представить). У этих роллет была еще одна миссия, весьма серьезная. Теперь-то уже могу раскрыть тайну.

Донбасс Арена

Когда из-за кордона прибывали команды на матчи Лиги чемпионов, им полагалась тренировка на гостевой для них арене. Регламент УЕФА позволяет открыть эти занятия посторонним, прессе, например, на первые 15 минут. А потом всех гонят взашей. Оттого, между прочим, с этих открытых тренировок такие безликие сюжеты — ничего не значащие пробежки, не более того. Но принимающей стороне всегда любопытно знать больше.

Потому, отработав свой номер и спровадив журналистов за ворота «Донбасс Арены», ваш автор отправлялся к близкому кругу соратников готовиться к предстоящему матчу. Свою же скромную келью на стадионе я передавал одному из ассистентов главного тренера, мы с ним и сегодня дружим. Дверь оставалась открытой, он входил в темный кабинет, а одна из частей портьеры оставалось предусмотрительно приоткрытой. Разведчик садился поудобней и фиксировал страшные тайны противника.

Думаете, гости не знали об этом? Знали, разумеется. Или догадывались. Полагаете, на своих стадионах команды не имеют таких наблюдательных пунктов? Если нет, то там работают маниакально наивные люди.

Кстати, раз по «Донбасс Арене» водят экскурсантов, то предлагаю и мой бывший кабинет тоже включить в маршрут. Во-первых, там осталась уймища призов, которые пресс-служба, журнал, сайт «Шахтера» выиграли до войны в профессиональных конкурсах. Во-вторых, просто необходим мемориальный стул у окна (а вид там, повторюсь, дивный и захватывающий) с табличкой наподобие такой: «С этой точки разведка ФК „Шахтер“ довоенного периода получала бесценные знаний о противнике, которые привели команду к череде исторических побед».

Концовка моей ностальгической прогулки по «Донбасс Арене» получилась сумбурной и противоречивой, что ли. Поднялись на трибуну ультрас. Тех самых, которые стали, как нам вещают с киевских холмов, движущей силой майдана и кровавых затей в зоне АТО. Причем, общий ход событий заставляет верить в правдивость подобных тезисов.

Удивительное дело, но как-то так вышло, что за годы работы в «Шахтере» с трибуны ультрас я на поле не смотрел ни разу. Хороший ракурс, красивый. Но как же получилось, что вот тут и возник неонацистский инкубатор? Беда, просто беда. И ведь живы, и в клубе продолжают работать люди, которым я говорил об этом, мол, никакую они не атмосферу футбольного боления на стадионе создают, а выращивают самых натуральных фашистов. А мне так вальяжно отвечали: «Вы преувеличиваете. К тому же, серди ультрас всегда много людей радикально правых взглядов». Вот и получили.

Но, хвала небесам, размышления эти были прерваны крепким дружеским звонком. На связь вышел один мой товарищ по работе в «Шахтере», выполнявший поручения особой важности, что не помешало его спровадить подальше от клуба.

— Привет, братан, рад приветствовать тебя на Родине, — мелодично рявкнул он мне в ухо, — Чем занят?

— Не поверишь, как раз смотрю на газон «Донбасс Арены». И он мне нравится. Хорош!

— А что, там турнир будет какой-то?

— Ага. Чемпионат мира среди «сепаров». В этом году в Лондоне был, прикинь, закарпатские мадьяры выиграли. Теперь все в Донецк нагрянут. Тибет там, какая-то территория в Северной Италии. С Кавказа ребята подтянутся, с Северного Кипра.

— Так они тут обалдеют.

— Это точно. От роскоши стадиона и радушия местных жителей.

Думаете с Чемпионатом мира непризнанных государств в ДНР — это шутка? Да, шутка. Хотя, с другой стороны, не такая уж и нелепая идея. Была бы такая возможность, я лично пригласил бы подобные состязания на «Донбасс Арену». И вообще в Донецк. Стадион-то здесь не один. Любопытные вышли бы матчи, колоритные.

А футбол людям нужен всегда. Даже если и война идет.