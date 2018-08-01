Как русский еврей Борис Штейфон стал немецким генералом вермахта

Согласно исследованиям профессора истории Брайана Ригга и профессора Йельского университета Поулоя Хаймана в немецкой армии воевало порядка 150 тысяч евреев. Наиболее известным из коллаборационистов, имеющих еврейское происхождение, был Борис Штейфон, умерший в звании генерал-лейтенанта вермахта.

Сын еврея и внук православного дьякона

В биографическом справочнике высших офицеров Добровольческой армии указано, что Борис Штейфон родился в Харькове , где его отец, крещеный еврей, трудился мастером в производственных цехах. Мать будущего генерала была русской и дочкой помощника православного священника. В Российской империи еврейство определялось не кровью, а вероисповеданием и после обучения в реальном училище Штейфон в чине прапорщика поступает на службу в Воронежский 124-й пехотный полк. Через год Бориса направляют на обучение в Чугуевское юнкерское училище, где его запомнили как нарушителя спокойствия, но прилежного ученика с блестящими оценками по всем предметам.

В 1902 году Штейфон оканчивает училище и в составе Воронежского полка попадает на войну с Японией . Во время боев был контужен, а за смелые и умелые действия получает ордена святой Анны, Станислава и Владимира. В 1911 году заканчивает Императорскую Николаевскую военную академию, а во время Первой мировой войны находится на Кавказском фронте. За боевые заслуги Штейфон получает ряд высоких наград и Георгиевское оружие.

Гражданская война и эмиграция

Октябрьскую революцию Борис Александрович встречает в Харькове и убежденным монархистом-легитимистом. В родном городе он руководит офицерским подпольем, а после занятия Харькова украинскими войсками перебирается в Екатеринодар. Участвует в 1 Кубанском походе, а после освобождения Харькова Добровольческой армией назначается командиром Белозерского пехотного полка, за месяц, доведя численность солдат с 60 человек до 4 тысяч.

После тяжелого отступления известного как Бредовский поход и эвакуации белых сил из Крыма Штейфон в звании генерал-майор оказывается в Галлиполи. Зная об организаторских способностях Бориса Александровича, Врангель назначает его комендантом лагеря. Новым домом генерала становится Сербия . Живя в Белграде Штейфон преподает, занимается историей военного искусства и прилучает звание профессора.

В 1934 году был убит король Александр І, покровительствующий русским эмигрантам. Местные коммунисты начали травлю на бывших белогвардейцев, которую поддержали и простые сербы. В 1940 году Белград признала СССР и русских стали увольнять с работы, а партизаны Тито по ночам начали повсеместные убийства белоэмигрантов.

Генерал вермахта

После оккупации Югославии вермахтом «Бюро по защите русской эмиграции» предложило немцам создать из русских отряд для защиты эмигрантов. Новое формирование возглавил генерал Скородумов, а начальником штаба стал Штейфон. После успехов немцев на Восточном фронте белоэмигранты предложили руководству вермахта создать из русских полноценное воинское соединение. В сентябре 1941 года Скородумов объявил мобилизацию эмигрантских сил для похода против большевиков. Немцев это не устроило и гестапо арестовало генерала. Однако формирование Русской охранной группы продолжилось, и возглавил ее Штейфон.

При назначении Бориса Александровича на должность был сделан запрос в Харьков на поиск документов относительно его вероисповедания. В архиве была обнаружена метрическая книга с записью, подтверждающей факт его крещения.

В 1942 году Русская охранная группа была подчинена вермахту и переименована в Русский охранный корпус, а в 1943 году крещеный еврей Штейфон получает звание немецкого генерал-лейтенанта. Через подразделение прошло 17 тысяч человек из них 11 тысяч эмигранты и их дети. Не смотря на постоянные просьбы направить корпус в Россию , немцы не выводили его с Балкан. Он использовался как картельное подразделение и для уничтожения местных партизан.

Главными противниками Русского корпуса были коммунистические партизаны Тито и в меньшей мере сербские четники, с которыми часто поддерживался нейтралитет. Несколько раз подразделения Штейфона атаковали хорватских четников и албанских партизан, которые были союзниками Германии Италии . К концу войны, узнав о зверствах нацистов в СССР бойцы корпуса и немцев воспринимали как врагов.

С 1944 года корпус начинает вести боевые действия против армии СССР и ее болгарских и румынских союзников. Весной 1945 года Штейфон руководит отступлением войск в Словению . Видный коллаборационисты и деятель эмиграции Алесей Лампе в своих воспоминаниях написал, что 29 апреля 1945 года после смотра корпуса у Бориса Александровича случился приступ болезни печени. 30 апреля Штейфон умер от сердечной недостаточности.