Владельцы частных пляжей на Урале заработали на допуслугах 

Для прибыли и для душиПо данным пресс-службы свердловского Роспотребнадзора, из 63 проверенных водоемов СанПиН соответствует только два — восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге и озеро Щучье в Тавдинском округе. Но арендаторы баз отдыха утверждают, что чистых мест гораздо больше. — Каждые три года мы чистим дно, а также убираем побережье за пределами турбазы. Когда я впервые увидел это место, здесь лежали тонны мусора, поэтому решил создать чистую зону отдыха для себя и жителей соседней Ревды, — рассказывает арендатор базы отдыха на Волчихинском водохранилище Евгений Костриков. Землю он арендовал на конкурсной основе: написал заявление в муниципалитет и поучаствовал в аукционе. По словам предпринимателя, одновременно с арендой участка оформляется аренда акватории водоема, который находится в собственности у государства. Без этого лишаешься важной части заработка — проката водного транспорта, организации городских мероприятий на воде. — Доход от пляжа не позволяет окупать арендную плату. На Урале всего один месяц лета — какая тут прибыль? Нынешний сезон еще отличился грозами, из-за них у меня вышли из строя 18 камер, три регистратора, — вздыхает Евгений. — На самом деле это больше для души. Мне приятно, что есть такое оборудованное место, куда можно прийти со своей семьей отдохнуть. Аренда природных ресурсов, зарплата работникам, выплата налогов за базу обходятся примерно в сто тысяч рублей. Обустройство самого пляжа стоило десятки миллионов. По словам бизнесмена, власть эту деятельность не поддерживает, не выделяет средства даже на очистку берега. Недавно выяснилось, что через турбазу проходит 60-й меридиан восточной долготы, символическая граница между Европой и Азией — Костриков планирует в знак этого поставить стелу, такую же узнаваемую, как под Первоуральском, чтобы туристы захотели побывать здесь. Все решают градусыПогода — основной риск для сезонного бизнеса. На пляже, расположенном на озере Балтым в 30 километрах от Екатеринбурга, эту проблему решили с помощью корпоративов. По словам основателя проекта Андрея Фролова, они тоже позволяют окупать инвестиции и приносят прибыль. Три года назад он вложил в крайне рискованный бизнес около 50 миллионов рублей. Проект оказался востребован практически сразу: рассчитывали на 500 посетителей в сутки, а уже в день открытия приняли больше тысячи. Сегодня пляж может посетить за неделю десять тысяч человек, среди них много школьников и молодежи из Верхней Пышмы. Их привлекает современный формат: кафе с электронными табло о готовности еды, стойка с ячейками для зарядки гаджетов и т.п. Примерно 80-90 процентов всех затрат составляют платежи партнерам, своих сотрудников у практически нет. Территория под пляж, по словам владельца, арендована у частной организации за «незначительную сумму», аренда воды стоит около тысячи рублей в месяц. — Мы работаем, к примеру, с компанией, которая делает пиццу. Если бы мы сами ее готовили, получилось бы дороже и хуже, — раскрывает секреты ведения дела Фролов. — Профессиональные подрядчики занимаются барным обслуживанием, прокатом водомоторной техники, нам не приходится закупать гидроскутеры или специальную конвейерную печь. Затеяв такой проект, предприниматели начинают разбираться в тонкостях гидрометеорологии. Когда на горизонте маячит циклон, антициклон или похолодание, люди сидят дома, значит, заработка не жди. И даже в теплую погоду выручка сильно зависит от температуры: при плюс 20 доход гораздо ниже, чем при 25. Предпринимателям-новичкам советуют в первую очередь разработать список платных и бесплатных услуг и проанализировать, насколько прибрежная зона удалена от города, ведет ли к ней качественная дорогаРядом в загородном комплексе расположен еще один платный пляж. — Для семей подходит: песок, детские развлечения, чисто, — делится впечатлениями Галина Аскаровна, она отдыхает с мужем, дочерью и двумя внуками. — В другом месте, например, хороший берег, но малышам заняться особо нечем. Чем ближе, тем лучшеК организации пляжей на природных озерах требуется особый подход. Например, озеро Таватуй, расположенное в 50 километрах от Екатеринбурга, является памятником природы федерального значения и особо охраняемым объектом. Из-за этого бизнес-проект Андрея Маслова, владельца оздоровительно-спортивного комплекса, проходил согласование в местной администрации в течение двух лет. Андрей приехал из Саратова, поселился в поселке Калиново вместе с супругой-бухгалтером. Приметил сразу этот уголок: красивые сосенки, поляна, место освещаемое. — В первый год мы купили трактор, разобрали все камни, остатки старого причала. Затем огородили территорию, чтобы коровы и собаки не заходили, машины не заезжали, — рассказывает Маслов. Общая площадь пляжа, включая строения, — 27 соток. Андрей разделил берег на две зоны — песчаную и газон. На место, где изначально было болото, завезли более 100 кубов песка. Самым прибыльным оказался прокат водомоторной техники. Хозяин базы отдыха приобрел катамараны за 50 000 рублей и деревянные лодки за 35 000. Если ежедневно на них будут кататься 15-20 человек, то за 20 солнечных дней стоимость окупится. Впрочем, многое зависит от кошелька отдыхающих: для жителей Новоуральска, к примеру, цены высокие, а первоуральцам услуга по карману. В Калиново проводятся соревнования по триатлону, веревочные курсы. Хороший заработок приносит и летнее кафе. Чтобы организовать его, по словам Андрея, нужно около миллиона рублей. В межсезонье аренда жилых домиков пользуется небольшим спросом, так как к ним нельзя провести отопление. Канализация и водопровод тоже функционируют только летом. Отдыхающие просят баню, но, увы, это не осуществимо, так как Таватуй является питьевым водоемом, зоной водозабора — санэпидемстанция такое строительство не одобрит. Пока здесь больше туристов из Новоуральска и Первоуральска, екатеринбуржцам ближе другой берег озера, поэтому и вести бизнес там прибыльнее, но власти обещают вскоре построить дорогу до поселка Аять, и добираться сюда из столицы Урала станет проще. А доступность зоны отдыха очень значима для потребителей. Не впадают в спячкуУ предпринимателя из Новоуральска Дмитрия Мозгалова свои трудности с устройством пляжа. В этом году аренда воды на Верх-Нейвинском пруду выросла до 5500 рублей, да и отдыхающих можно пересчитать по пальцам. Восемь беседок вместимостью до 45 человек и шатер на понтоне чаще всего пустуют. — Люди не хотят тратить сто рублей на аренду шезлонга, — говорит Дмитрий. — Они лучше купят бутылку водки и пойдут на городской пляж, где в песке мусор. Дорога к пляжу неудобная, о гостях из соседних городов и речи быть не может — отдыхают только местные, ведь Новоуральск — закрытый город. Но зато здесь созданы почти идеальные условия: каждое лето насыпают чистый песок, работают кафе, тир. Когда клиентов совсем мало, скидка на услуги достигает 50 процентов. Обычно пляжный бизнес зимой впадает в спячку, а этот работает круглый год. Зимой на пруду проводят массовые праздники, город на их организацию выделяет деньги, к примеру, на обустройство беседок, подготовку прорубей к Крещению. Дмитрию, правда, из этой суммы не остается практически ничего. Владельцы пляжей признаются, что зачастую занимаются не бизнесом, а альтруизмом, и советуют новичкам в первую очередь разработать список платных и бесплатных услуг, рассчитать все возможные затраты. Многое будет зависеть и от выбора места: освещается ли оно, насколько удалено от города, качественная ли дорога сюда ведет. КстатиСогласно Водному кодексу РФ, берег шириной 20 метров является общественным местом, поэтому пройти свободно к водоему может любой человек. Плата взимается только за услуги. Нынешним летом на Урале ожидается около 30 солнечных дней. Как сообщает Г идрометцентр, в среднем на июнь и июль приходится по 268 часов солнечного сияния, на август — уже 220.