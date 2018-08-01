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Юрист Руслан Шиганов: «Страховая компания „Респект“ затягивает судебный процесс»
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Юрист Руслан Шиганов: «Страховая компания „Респект“ затягивает судебный процесс» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологодский областной суд сегодня, 1 августа, рассмотрел три апелляционные жалобы, поданные страховой компанией «Респект». Окончательное решение по делам не принято.
Напомним, ранее иски дольщиков «Стройндустрии» о взыскании страховых выплат с компании «Респект» были удовлетворены Вологодским городским судом. Страховую компанию обязали через суд выплатить истцам страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.
Однако ответчик с этим решением не согласился и обжаловал их в Вологодском областном суде. Окончательного решения суд не принял в связи с тем, что ответчик заявил ходатайство о приобщении к делу новых документов. Слушание отложено на 17 августа.
«Все действия страховой компании «Респект» еще при рассмотрении гражданских дел в Вологодском городском суде, по нашему мнению, изначально направлены на затягивание процесса и, по сути, являются попыткой всеми способами уйти от ответственности. Все аргументы, которые приводятся в апелляционных жалобах, являются несостоятельными», — рассказал юрист, представляющий интересы дольщиков «Стройиндустрии» Руслан Шиганов.
Документ, о котором идет речь, — некое научное исследование, выполненное по заказу страхового общества в одном из юридических вузов, в котором вероятностно описывались пространные факты, косвенно связанные с делами дольщиков. Суд удовлетворил ходатайство юристов «Респекта» и приобщил документы к делу, в связи с чем отложил рассмотрение жалоб.
Напомним, недостроенными компанией «Стройиндустрия» оказались три многоэтажки на Гагарина, 72, Пугачева, 48 и 50, в которых квартиры на условиях долевого строительства приобрели 352 человека. Страховая компания отказалась выплачивать страховки дольщикам. Сейчас Вологодским городским судом рассмотрено и удовлетворено свыше 180 исков.
Добавим, 27 июля участница долевого строительства из Вологды получила страховую выплату от компании «Респект». Деньги взыскали судебные приставы. В целом вологжанке возместили порядка 4 млн рублей.
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