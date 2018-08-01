Дмитрий Азаров обсудил стратегию развития региона с активом «iВолга-2018»

Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на Фестивальной поляне Мастрюковских озер. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области . В этом году здесь собрались 2 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со своими перспективными идеями и проектами.

Почетные гости посетили кампус Lada, который на форуме открыл партнер «iВолги» — АвтоВАЗ . Там Максиму Орешкину рассказали о работе предприятия. Затем министр экономического развития отправился в секцию «Ты — предприниматель!», а глава региона пообщалcя с лидерами смен, активными молодыми людьми со всего ПФО.

"Каждый из вас имеет свои идеи, проекты и, наверное, уже нашел команду единомышленников, — сказал Дмитрий Азаров . — Без команды ни один проект реализовать нельзя или это сделать сложно. Сообща с любой задачей справляться гораздо легче. Я очень надеюсь, что опыт, который вы здесь получите, новые знания и знакомства помогут вам достигать успеха. Вы люди небезразличные, активные, ищущие. Вы способны заглянуть за горизонт и имеете стратегическое мышление. Для лидеров это крайне важно".

Многие из активистов «iВолги» сегодня принимают участие в создании стратегии развития Самарской области. Начиная с июня, в каждом муниципальном образовании провели свои стратегические сессии, а теперь сформированные в районах предложения обсуждают на итоговых сессиях. Уже прошло три. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая — качеству оказания медицинской помощи, третья — кадровой стратегии. Напомним, что сегодня управлением кадровой политики и государственных наград администрации губернатора Самарской области ведется набор в молодежный кадровый резерв региона, и у многих участников «iВолги» есть шансы туда попасть.

Впереди еще 4 стратегических сессии: «Экономический прорыв, цифровая экономика», «Малые города — большие возможности», «Новая жизнь села» и «Лучшее — детям». Каждое направление соответствует задачам, которые Президент РФ Владимир Путин поставил в своих майских указах, а глава региона обозначил в своем апрельском послании. Отчасти, эти новые задачи стали причиной, по которой в Самарской области перезапустили процесс стратегического планирования.

Надо отметить, что у Самарского региона уже давно есть опыт долгосрочного планирования. Еще будучи главой Самары , Дмитрий Азаров инициировал разработку стратегии развития областного центра. В создании этого документа участвовали более 40 тысяч самарцев. Эта стратегия впоследствии была признана лучшей в стране и даже попала в один из докладов ЮНЕСКО

Затем была разработана и стратегия развития Самарской области, но без учета мнения жителей региона. Поэтому сразу после назначения руководителем Самарской области осенью 2018 года Дмитрий Азаров инициировал разработку новой стратегии развития с привлечением широкого круга экспертов и жителей губернии. Глава региона призвал участников «iВолги» помочь властям свежими идеями и предложениями.