В «Шереметьеве» у гражданина Армении нашли партию телефонных аксессуаров на 3,5 млн руб 

Свыше 6,5 тысяч незадекларированных телефонных аксессуаров общей стоимостью более 3,5 миллионов рублей обнаружили таможенники в столичном аэропорту «Шереметьево» у гражданина Армении, прибывшего из Китая, ему грозит административная ответственность, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.
В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Гуанчжоу — Москва при проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного 37-летним гражданином Армении, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов.
«В результате таможенного досмотра были обнаружены электронные устройства и комплектующие для телефонов, общим количеством 6573 штуки и весом 209 килограммов. В своем письменном объяснении пассажир пояснил, что товары приобрел за 25 тысяч долларов США для продажи в Ереване. Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость товаров составила почти 3,8 миллиона рублей, что превышает предельно допустимую сумму стоимости товаров, эквивалентную 10 тысячам евро», — отмечается в сообщении.
В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию».