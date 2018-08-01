В «Шереметьеве» у гражданина Армении нашли партию телефонных аксессуаров на 3,5 млн руб 

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Суд оштрафовал рэпера Тимати за концерт на крыше машины в центре Москвы

УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков

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