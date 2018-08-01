Ещё
Двадцать подмосковных родников приведут в порядок до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двадцать подмосковных родников приведут в порядок до конца 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В прошлом году в регионе удалось преобразить 15 источников.
Двадцать родников в Московской области будут благоустроены в 2018 году по программе «Родники Подмосковья». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Минэкологии региона.
Проект «Родники Подмосковья» реализуется уже третий год. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, проект поддерживают не только благотворительные организации, но и сами жители Подмосковья.
Так, в благоустройстве родника рядом с храмом Гребневской иконы Божией Матери в городском округе Пушкино приняли участие прихожане храма. Они собрали средства на приобретение купола над купелью источника. В настоящее время работы по благоустройству находятся на заключительной стадии, у источника уже установили новую купель, беседку и раздевалки.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью398
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Захарова сделала неожиданное признание53
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей88
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение