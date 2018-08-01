Чудновец побеседовала со следователем о Pussy Riot

Общественная активистка Евгения Чудновец побеседовала со следователями о размещенных в интернете роликах арт-группы Pussy Riot. Она попросила проверить их видео на экстремизм.

«Целью моего обращения является защита граждан, которые не догадываются о том, что в таких видеороликах могут содержаться признаки экстремизма», — сообщила Чудновец в комментарии News.ru.

Ранее она написала по данному поводу соответствующую жалобу в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел

Размещенные на YouTube ролики Pussy Riot теперь пройдут экспертизу, и следователь обещал направить Чудновец ответ на её обращение в течение тридцати дней, рассказала Чудновец.

«Я ничего не имею против девочек из Pussy Riot. Если экспертиза признает видеоролики приемлемыми, то фанаты группы смогут спокойно их распространять, не опасаясь преследований за репосты. Следовательно, моя цель будет достигнута — фанаты Pussy Riot будут в безопасности», — добавила активистка, которая ранее сама была привлечена к ответственности за репост видеозаписи. По ее делу в реузльтате был вынесен оправдательный приговор.