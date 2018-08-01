Сотрудничество будут укреплять

9 и 10 августа в столице пройдут Дни Орловской области , в рамках которых регион продемонстрирует москвичам свой экономический и культурный потенциал.

У нас давние добрые отношения с Орловской областью. Например, наш товарооборот в 2016 году составил 22,3 миллиарда рублей: предприятия столицы поставили в Орловскую область продукцию на 2,9 миллиарда, а из области нам привезли товаров на 19,4 миллиарда рублей. Это мясорастительные и молочные продукты, масло, сахар и многое другое.

Из Орловской области в Москву поступило 2,8 тонны продовольствия, в том числе пшеница, картофель, ягоды. А не так давно в одном из московских оптово-розничных продовольственных центров открылся павильон Орловской области.

Сотрудничество налажено не только в сфере торговли. Из Москвы в область поступил городской транспорт — автобусы, троллейбусы и другой. Еще к нам пришло обращение губернатора Орловской области с просьбой оказать помощь в коммунальной технике. Сейчас этот вопрос на рассмотрении.

Дни Орловской области в Москве станут для столицы ярким культурным и экономическим событием, которое будет способствовать эффективному укреплению связей. Программа стартует 9 августа по адресу: Семеновская площадь, владение 4. Здесь намечено открытие выставки-ярмарки производителей Орловской области. В тот же день пройдет церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата, в которой примут участие официальные делегации от Москвы и Орловской области. Чуть позже депутаты Орловского областного совета народных депутатов встретятся со своими коллегами из Московской городской думы

Что важно, что 9 августа в здании Правительства Москвы состоится церемония подписания программы сотрудничества на 2018-2020 годы по реализации соглашения между Правительством Москвы и Правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Вечером в сквере перед Московским театром «Новая опера имени Е. В. Клобова» состоится программа «Тургенев и Виардо», а после начнется торжественное открытие Дней Орловской области. Еще до 13 августа на улице Арбат для всех желающих работает фотовыставка туристических мест области «Орловский край — жемчужина Черноземья».

На 10 августа запланирована деловая программа. Пройдут круглые столы, посвященные обмену опытом в таких сферах, как туризм, здравоохранение, образование и торговля. Спортивные команды Москвы и Орловской области проведут товарищеские встречи по баскетболу, а в Центральном доме художника откроется выставка «Родине моей поклонитесь».

Мы с нетерпением ждем приезда орловских коллег и надеемся, что программа Дней понравится москвичам и гостям нашего города. Ведь Орловская область — это край, богатый своим культурным и историческим наследием.