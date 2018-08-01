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Пригород Симферополя почти на сутки останется без воды
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Пригород Симферополя почти на сутки останется без воды 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Село Мирное под Симферополем до вечера четверга останется без водоснабжения из-за проведения плановых работ на сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
"В связи с проведением работ по промывке и дезинфекции системы холодного водоснабжения в среду (1 августа) с 21:00 и до четверга (2 августа) до 17:00 будет отсутствовать водоснабжение в селе Мирное", — сообщили в пресс-службе предприятия.
Для жителей села в четверг будет осуществляться подвоз питьевой воды. На улице Белова (№ 12-16а) воду можно будет набрать с 10:00 до 11:30, на улице Новая (№ 16-18) с 08:30 до 09:30.
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