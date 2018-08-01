Ещё
Ударившего подростка сотрудника столичного магазина «Пятерочка» уволили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ударившего подростка сотрудника столичного магазина «Пятерочка» уволили 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудника магазина «Пятерочка» в Москве уволили после того, как он ударил несовершеннолетнего, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы компании X5 Retail Group.
Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудник магазина «Пятерочка» на Мичуринском проспекте на западе Москвы ударил несовершеннолетнего из-за нестандартного цвета волос.
«Любые факты неэтичного поведения и физического воздействия в отношении посетителей трактуются компанией как категорически неприемлемые. По итогам внутренней служебной проверки принято решение об увольнении участника инцидента», — сказал собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Суд оштрафовал рэпера Тимати за концерт на крыше машины в центре Москвы В «Шереметьеве» у гражданина Армении нашли партию телефонных аксессуаров на 3,5 млн руб УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью398
Борисову избил известный российский певец37
«Месть» Земфире и другие события дня
Захарова сделала неожиданное признание53
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей88
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение