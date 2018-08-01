Ударившего подростка сотрудника столичного магазина «Пятерочка» уволили

Ранее ряд СМИ сообщил, что сотрудник магазина «Пятерочка» на Мичуринском проспекте на западе Москвы ударил несовершеннолетнего из-за нестандартного цвета волос.

«Любые факты неэтичного поведения и физического воздействия в отношении посетителей трактуются компанией как категорически неприемлемые. По итогам внутренней служебной проверки принято решение об увольнении участника инцидента», — сказал собеседник агентства.