В Москве предложили благоустраивать территории с привязкой к конкретным районам 

В столице хотят равномерно развивать городские районы, так как множество предложений от жителей касается конкретных вопросов, связанных с каждой территорией, сообщается на сайте избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
«Если смотреть, как говорилось в известной шутке, в среднем по больнице, то есть по городу — у нас все замечательно. При этом где-то, в конкретном районе, не хватает поликлиники. В другом месте проблема с детским учреждением дошкольного образования. А кто-то хотел бы иметь парк, что называется, «под боком». В среднем эти проблемы не решить, их нужно решать с привязкой к конкретному району», — сказал Собянин.
Кандидат отметил, что он сам, его избирательный штаб и волонтеры получают огромное количество наказов, которые касаются проблем конкретных районов, улиц, домов.
Эту идею Собянин обсудил с урбанистами, архитекторами и другими экспертами
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР, депутата Мосгордумы Михаила Балакина от партии «Союз горожан» и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.