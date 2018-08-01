В Москве предложили благоустраивать территории с привязкой к конкретным районам

В столице хотят равномерно развивать городские районы, так как множество предложений от жителей касается конкретных вопросов, связанных с каждой территорией, сообщается на сайте избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

«Если смотреть, как говорилось в известной шутке, в среднем по больнице, то есть по городу — у нас все замечательно. При этом где-то, в конкретном районе, не хватает поликлиники. В другом месте проблема с детским учреждением дошкольного образования. А кто-то хотел бы иметь парк, что называется, «под боком». В среднем эти проблемы не решить, их нужно решать с привязкой к конкретному району», — сказал Собянин

Кандидат отметил, что он сам, его избирательный штаб и волонтеры получают огромное количество наказов, которые касаются проблем конкретных районов, улиц, домов.

Эту идею Собянин обсудил с урбанистами, архитекторами и другими экспертами