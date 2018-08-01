Масштабная акция по дератизации началась в Петрозаводске

График проведения работ был скорректирован по рекомендации ученых Петрозаводского государственного университета.

В карельской столице началась активная борьба с грызунами. Для достижения максимально положительного результата работы пройдут во всех районах города до 20 августа.

Напомним, весной сотрудник кафедры зоологии и экологии ПетрГУ Андрей Корасов представил отчет по научной работе «Основа для Регламента по контролю за численностью крыс в г. Петрозаводске ». По итогам проведенного исследования он порекомендовал организовывать дератизационные мероприятия летом, в период размножения, чтобы подрывать репродуктивный потенциал крыс.

Добавим, что борьба с грызунами в Петрозаводске идет по утвержденному графику.