Пособие по безработице могут повысить

Возможности повышения пособия безработным россиянам обсуждаются правительством страны. Соответствующий законопроект, который регулировал бы этот вопрос, разрабатывают сейчас эксперты.

На данный момент размер пособия по безработице в России варьируется от 850 рублей до 4,9 тысячи рублей. Новый документ установит минимальную и максимальную суммы. Последнюю законодатели могут сравнять с прожиточным минимумом.

Как сообщает Росстат, в январе количество безработных в стране составляло 2 миллиона 918 тысяч человек. В феврале их численность увеличилась до 3 миллионов 808 тысяч. В марте ситуация не изменилась. Зато в апреле число претендентов на поддержку государства, оставшихся без работы, чуть снизилось — до 3 миллионов 712 тысяч.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете. Как и была в прошлую шестилетку, так и сейчас стоит задача по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест. Государство будет больше уделять внимания вопросам переподготовки по профессиям, по которым высвобождаются люди.