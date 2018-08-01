Петр Брзица: самый страшный палач Второй мировой

Об ужасных преступлениях нацистской Германии в отношении пленных слышал любой образованный человек. На этом фоне деяния союзников нацистов как бы отходят на второй план и гораздо менее известны широкой общественности. Одними из самых кровавых приспешников гитлеровской Германии были хорватские националисты усташи, сформировавшие одноименное революционное движение. Состоявший в их рядах Петр (Петар) Брзица «прославился» тем, что казнил за одну ночь 1360 пленных сербов.

Под немецким крылом

Националистическая организация Усташи была основана в Италии в 1929 году адвокатом Анте Павеличем. Он горячо поддерживал нацистов в Германии и фашистский режим в Италии. В 1940 году Павелич заключил договор с Гитлером и Муссолини.

Согласно условиям, лидер усташей помогает Берлину и Риму достичь своих целей в отношении Югославского королевства, а те взамен признают независимую Хорватию с Павеличем во главе. После разгрома югославской армии в 1941 году он установил в стране диктаторский режим, скопировав у Германии некоторые элементы общественно-политической системы государства. Отныне в Хорватии также вводилось разделение на «высшую» и «низшую» расы. К последним Павелич, как и его нацистские кураторы, отнес сербов, цыган, евреев и другие «неполноценные народы». После этого началось их кровавое гонение по всей территории бывшего Югославского королевства.

Ненавистник сербов

Установление в стране профашистской диктатуры горячо приветствовал 24-летний Петр Брзица, яростно ненавидевший Югославию и сербов. Что было причиной такой враждебности, проявившейся еще в детские годы, сказать сложно. Некоторые исследователи утверждают, что во многом на настроения молодого человека повлияли внутриполитические процессы в Югославии и положение хорватов. Дело в том, что большую часть государственных постов занимали сербы и со временем среди радикальной части хорватского общества распространилось убеждение, что их права ущемляют. Все это привело к возникновению устойчивой национальной неприязни к сербам, которая затем эволюционировала во всеобщую ненависть. На этом фоне как грибы после дождя появлялись объединения, призывавшие к радикальным мерам против сербов. Они привлекали множество молодых людей, которые легко поддавались ксенофобской пропаганде.

Кровавый мясник

Одним из них был Петр Брзица. Он оказался под влиянием националистических идей еще во время учебы во Францисканском колледже. Сменив несколько радикальных организаций и разочаровавшись в них из-за их бездействия и пустой демагогии, молодой человек наконец нашел то, что ему было необходимо. Он становится верным псом Павелича, который как раз нуждался в фанатично преданных ему лично людях, готовых разорвать любого по одному его приказу.

После разгрома Югославии и массового пленения сербских военнослужащих Усташи создают сеть концентрационных лагерей Ясеновац. Такое место идеально подходило для Брзица, которому не терпелось воплотить в жизнь свои больные фантазии. В ночь с 28 на 29 августа 1942 года он принял участие в соревновании по убийствам пленных сербов — узников концлагерей. Правило было простым: кто больше убьет, тот и выиграет. По факту это было кровавой и бессмысленной бойней, аналогов которой трудно найти в мировой истории. Не имевший никаких моральных принципов, преисполненный слепой яростью и жестокостью к сербам Брзица одержал «убедительную победу»: за ночь он собственноручно отправил на тот свет 1360 человек. Палач использовал для убийств специальный нож — сербосек. Орудие представляло собой небольшое изогнутое лезвие, крепившееся к кожаной перчатке. Сербосек был специально разработан по приказу Павелича, желавшего создать оружие, которым можно было убить максимальное количество пленных сербов.

Ликующая толпа приветствовала мясника криками «Петр Брзица — Петр Потрошитель», «Нет хорвата быстрее». За «успехи» в кровавом состязании он удостоился награды — золотые именные часы из рук своего хозяина. Администрация лагеря одарила его серебряным сервизом, а сослуживцы-усташи накрыли для палача богатый стол.

Остался безнаказанным

Брзица так и не понес должного наказания за свои преступления. Однажды хорват остался наедине с пленниками, те повалили его и стали избивать, однако «Петру Потрошителю» удалось выбраться живым. Затем он жестоко отомстил своим обидчикам.