Минкомсвязь планирует внести около 20 проектов по цифровой экономике в ГД

"Мы ориентируемся, что внесем пару десятков приоритетных проектов в осеннюю сессию, они находятся в разной степени проработки. Предстоит большое обсуждение, будем обсуждать на разных площадках с разными экспертами", — сказал Носков.