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Минкомсвязь планирует внести около 20 проектов по цифровой экономике в ГД
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Минкомсвязь планирует внести около 20 проектов по цифровой экономике в ГД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Минкомсвязь рассчитывает внести около 20 проектов по цифровой экономике на рассмотрение в Госдуму уже в осеннюю сессию, сообщил журналистам в среду министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь) Константин Носков.
"Мы ориентируемся, что внесем пару десятков приоритетных проектов в осеннюю сессию, они находятся в разной степени проработки. Предстоит большое обсуждение, будем обсуждать на разных площадках с разными экспертами", — сказал Носков.
В городе Гусеве Калининградской области в среду состоялось первое заседание совета под председательством вице-спикера СФ, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака. Решение о создании Совета по развитию цифровой экономики Совфед принял в апреле. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Совет призван изучить состояние и тенденции развития цифровой экономики.
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