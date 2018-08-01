Западу — ура!

Итак, Россия осуществила масштабную операцию для того, чтобы повлиять на исход американских президентских выборов в 2016 году.

Хакерские атаки и распространение фальшивых новостей в социальных медиа — нечто новое, хотя в принципе это то же самое, чем США , Советский Союз (Россия) и другие сверхдержавы всегда занимались в других странах: поддержка военных переворотов, подталкивание революций, тайное снабжение деньгами определенных политиков, насаждение нарушающих спокойствие материалов в СМИ… Да и вообще всё, что может прийти в голову изобретательным агентам.

Иногда вмешательство было очевидным, но чаще всего его отрицали, что сейчас Россия и делает.

И занимаются всем этим не только сверхдержавы. Недавно выяснилось, что Ирак в 1974 году заплатил миллион долларов — по тем временам большая сумма — чтобы поддержать предвыборную кампанию социалиста Франсуа Миттерана в ходе президентских выборов во Франции. Миттеран в тот год проиграл, ему не хватило совсем немного голосов, но стал президентом в 1981 году и оставался на этом посту до 1995 года.

Многие удивлялись тому, насколько охотно Франция экспортировала оружие в Ирак в ходе его войны с Ираном (1980-88), и тому, насколько активно Миттеран пытался помешать войне Запада с правителем Ирака Саддамом Хуссейном после того, как Хуссейн вторгся в соседний Кувейт в 1990 году.

Сегодня многие негодуют из-за того, что Дональд Трамп недавно стоял в Хельсинки на трибуне рядом с Владимиром Путиным и отрицал — да, именно! — что российский лидер вмешивался в избирательную кампанию 2016 года на его стороне.

Официальные США с момента выборов изо всех сил пытаются докопаться до того, что произошло, и до того, кто знал. Даже у президента могут возникать проблемы.

Это дело усиливает недоверие и поляризацию в США, оно ослабляет способность Трампа блюсти интересы страны, так что для Путина это в любом случае огромный успех.

Более мелкий масштаб: правитель Турции Реджеп Тайип Эрдоган едва ли предполагал, сколько же он извлечет из того, что пригласит нескольких футболистов на съемку в начале этого года.

Сейчас Месут Озил (Mesut Özil) ушел из немецкой сборной, и «вся Германия » спорит о том, должно ли быть стыдно Озилу за то, что он вилял хвостом перед Эрдоганом, или же он, скорее, стал жертвой расизма.

Если Эрдогану действительно повезет, то весь этот шум приведет к тому, что Турции доверят проведение Чемпионата Европы по футболу в 2024 году. Ее конкурент называется Германия. Решения ждать осталось недолго.

Многие беспомощно вздыхают по поводу того, насколько же уязвимым оказывается западное общество. И не без оснований. Вместе с тем важно помнить, что в уязвимости есть и сила.

Демократия — это хорошо

Не так много лет назад написать следующее предложение было бы банально, но сейчас оно кажется необходимым: хорошо жить в стране с реальной демократией, независимой судебной системой и свободными СМИ.

Западные, либеральные демократии тоже совершают большие ошибки — как, например, участие в войне с Ираком в 2003 году. Подобные решения надо отстаивать перед избирателями, которых, конечно, можно ввести в заблуждение, но риск велик. Рано или поздно последует взрыв в виде жестких дебатов, комиссии по расследованию, отставки, сопровождаемой бесчестьем или поражением на выборах.

Такого почти никогда не бывает в авторитарных государствах. Там лидеры могут совершать свои ошибки спокойно. Масштабная слежка и контроль над СМИ, возможно, гарантируют и то, что никто даже и говорить об ошибке не станет.

Принимают коррупцию

Это — сила, когда есть общественность, которая не равнодушна, и которая начинает дебаты о том, поддерживает ли известный футболист автократа или же становится объектом предрассудков, потому что сам он по происхождению турок.

Преимуществом является и то, что мы живем в странах, которые не принимают коррупцию. Правда, во Франции коррупция — старая и постоянная проблема, но она является объектом критики журналистов, и по случаям о коррупции независимая судебная система в конце концов выносит приговоры. Кроме того, коррумпированных политиков можно свергнуть в ходе выборов.

А вот коррумпированный режим Виктора Орбана Венгрии , напротив, может продолжать существовать, потому что крупные СМИ контролируются правительством, потому что судебная система лишена независимости, и потому что демократию душат избирательные законы, которые на пользу правительству.

Внимание!

Большое число венгерских избирателей готовы принимать это и даже больше в обмен на закрытые границы и националистические чувства. Как известно, избиратели такого рода — проблема во многих странах.

Здесь тоже зарыта собака. Лидеры западных демократий недооценили проблемы, которые несет с собой глобализация, прежде всего высокий уровень миграции. Сейчас все знают, что именно это — причина ослабления доверия и отступления либеральной демократии.

На эту тему уже были дебаты, их будет и больше, но всем — и бунтарям, и прочим — следует помнить одно: если они не будут проявлять бдительность, они в один прекрасный день тоже окажутся в обществе с сильно ограниченной свободой и лидером, от которого никак не могут отделаться.