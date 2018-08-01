В ОНК прокомментировали изменения в законе о службе во ФСИН

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Самая положительная часть нового закона о службе в уголовно-исполнительной системе, вступившего в силу в среду, это введение механизма ротации руководителей территориальных органов, в остальном же — ничего примечательного в документе нет, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева

С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел , утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.

"Обязательная ротация сможет помочь не допускать коррупционных связей, сговоров за спиной высшего руководства и кумовства. Это очень правильное решение и важно, чтобы эта ротация соблюдалась. С другой стороны, очень печалит тот факт, что согласно новому закону будут ограничивать количество сотрудников-женщин в некоторых учреждениях. Ведь зачастую они помогают регулировать многие конфликты без применения силы. Например, если бы в ярославской колонии в тот день с другими сотрудниками была женщина, то вероятно мужчины не стали бы себя так вести в отношении осужденного", — рассказала Меркачева.

Правозащитница отметила, что в целом же, многие нормы нового закона обсуждались уже довольно давно и носят в некотором роде исключительно технический характер.

"Конечно, необходимость этого закона возникла уже давно. Но фактически, этот закон для самих осужденных принесет не много. Он такой — технический. Для сотрудников", — добавила правозащитница.