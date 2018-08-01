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В ОНК прокомментировали изменения в законе о службе во ФСИН
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В ОНК прокомментировали изменения в законе о службе во ФСИН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самая положительная часть нового закона о службе в уголовно-исполнительной системе, вступившего в силу в среду, это введение механизма ротации руководителей территориальных органов, в остальном же — ничего примечательного в документе нет, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
С сегодняшнего дня вступает в силу новый закон о службе в уголовно-исполнительной системе, он заменит собой морально устаревшее положение о службе в органах внутренних дел, утвержденное еще в 1992 году, которым ФСИН России до сих пор руководствовалась в своей деятельности.
"Обязательная ротация сможет помочь не допускать коррупционных связей, сговоров за спиной высшего руководства и кумовства. Это очень правильное решение и важно, чтобы эта ротация соблюдалась. С другой стороны, очень печалит тот факт, что согласно новому закону будут ограничивать количество сотрудников-женщин в некоторых учреждениях. Ведь зачастую они помогают регулировать многие конфликты без применения силы. Например, если бы в ярославской колонии в тот день с другими сотрудниками была женщина, то вероятно мужчины не стали бы себя так вести в отношении осужденного", — рассказала Меркачева.
Правозащитница отметила, что в целом же, многие нормы нового закона обсуждались уже довольно давно и носят в некотором роде исключительно технический характер.
"Конечно, необходимость этого закона возникла уже давно. Но фактически, этот закон для самих осужденных принесет не много. Он такой — технический. Для сотрудников", — добавила правозащитница.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
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