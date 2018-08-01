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Лексус — Волгоградский дарит книгу бонусов!
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Лексус — Волгоградский дарит книгу бонусов! 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Получите Ваше преимущество на сервис в Лексус — Волгоградский!
Более 20 видов работ с общей выгодой на сумму 45 100 рублей!
А также услуги в подарок:
— комплексная диагностика;
— диагностика подвески;
— мойка.
Хороший повод познакомиться!
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.
До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!
Мы работаем для Вас ежедневно с 8:00 до 22:00, без выходных.
Лексус — Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд, д. 4  lexus-volgogradskiy.ru
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