Лексус — Волгоградский дарит книгу бонусов!

Получите Ваше преимущество на сервис в Лексус — Волгоградский!

Более 20 видов работ с общей выгодой на сумму 45 100 рублей!

А также услуги в подарок:

— комплексная диагностика;

— диагностика подвески;

— мойка.

Хороший повод познакомиться!

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.

До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!

Мы работаем для Вас ежедневно с 8:00 до 22:00, без выходных.

Лексус — Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru