Методы коррекции фигуры: ликбез от косметолога

Да, наслаждаться летом осталось всего месяц — но это не повод прекращать борьбу за красивое тело. Сергей Барсуков , косметолог-дерматолог центра красоты и здоровья «Романов», подробно рассказал, какие именно процедуры могут помочь достичь идеала.

Мануальные методики. Например, обертывания и массажи (антицеллюлитный, лимфодренажный): они отлично справляются с поставленной задачей и способны поддерживать организм в тонусе. Большую роль играют руки мастера — талантливые мастера могут добиваться отличных результатов.

Аппаратные механические методики. К таким методам можно отнести различные вакуумные, вакуумно-роликовые аппараты (LPG), аппараты с микрокомпрессией и микровибрацией, прессотерапию. Преимущество этих методик — более интенсивное воздействие аппарата засчет компрессии, вибрации и воздействия вакуумом. Эти процедуры дают более быстрые результаты, а их эффект меньше зависит от таланта специалиста. При этом ограничений и противопоказаний у процедур не больше, чем у ручных методов.

Аппаратные физиотерапевтические методики. В качестве воздействия на кожу или подкожную клетчатку может использоваться лазерное воздействие (инфракрасный свет), радиочастотное воздействие (RF), ультразвук и низкие температуры. Часто используется сочетание нескольких факторов в одном аппарате. Эти методики отличаются высокой эффективностью даже при однократном применении, но требуют высокой квалификации специалиста.

Инъекционные способы коррекции фигуры. Для проведения этих процедур используются инъекции липолитика, лимфодренажные мезококтейли и озоново-кислородная смесь. Для липолиза используются фосфатидилхолин, МРХ-липолитический комплекс, препараты с основным действующим веществом дезоксихолатом натрия (например, Акваликс), Аминомикс и Dermaheal LL. Инъекции приносят хороший результат, но имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов. Как и в случае с физиотерапевтическими методиками, делать инъекции можно только у специалистов с высшим медицинским образованием.

Домашний уход. Этот метод коррекции фигуры отлично дополняет не только занятия спортом, но и все салонные процедуры. Для домашнего ухода можно использовать различные средства — мне, например, очень нравится «Ингибитор жира» с экстрактами алтайских и карельских трав, пчелиного яда и зеленого кофе. В любом случае, помните: без фитнеса и правильного питания результата точно не будет!