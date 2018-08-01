Злодеи, грибы и тараканы: ад в украинских поездах

Руководство «Укрзализныцы» (аналог РЖД ) в начале лета пообещало пассажирам коренную модернизацию украинских железных дорог. Но, судя по отзывам тех, кто вынужден пользоваться услугами компании, ситуация на железных дорогах становится только хуже.

Злодеи и болты

Одной из главных проблем украинских железных дорог стало крушение поездов. Так, 19 июня на перегоне Нижнеднепровский узел — Самаровка в городе Днепре с рельсов сошли 11 вагонов и локомотив товарного состава. Помимо металлопроката вагоны перевозили дизтопливо, которое не вылилось на землю лишь благодаря счастливой случайности. Причиной крушения стало, как сообщили журналистам в пресс-службе «Укрзализныцы», «хищение злодеями болтов и скреплений пути». Кто эти «злодеи», по сути, пустившие состав под откос, следственным органам пока выяснить не удалось. Либо это была сознательная диверсия, чему к настоящему моменту нет никаких доказательств, либо чья-то жадность при копеечнной стоимости выкрученных болтов.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com 3 июля под Одессой с рельсов сошёл товарный состав, перевозивший зерно и удобрения. Но в отличие от ЧП в Днепре, последствия ощутили не только собственники вагонов и груза: из-за крушения не смогли нормально передвигаться пассажирские поезда по маршруту Киев — Одесса. Начальники застрявших поездов не придумали ничего лучше, как высадить всех пассажиров с билетами до промежуточных станций в незнакомых населённых пунктах. Люди стали звонить в «Укрзализныцу» и спрашивать, будут ли организованы автобусы, чтобы можно было как-то добраться до дома, но им неизменно отвечали: «Нет, конечно!»

Из-за аварии пришлось срочно направлять составы по объездным путям. При этом ни один проводник не знал, по какому маршруту будет следовать поезд и на сколько он задержится, рассказали пассажиры в соцсетях.

Ослепительный сервис

В конце июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал исчезновение плацкартных вагонов в течение десяти лет. По мнению чиновника, украинские граждане имеют право перемещаться только в комфортных вагонах, а не в морально устаревших. Но и сегодня те, кто перемещается в купе или СВ, сталкиваются с особенностями сервиса «Укрзализныцы».

Ещё десять лет назад проводники подрабатывали тем, что приторговывали алкоголем и впускали в поезд сомнительных личностей — по вагонам плотным потоком шли менялы, торговцы и попрошайничающие цыгане. Теперь пассажиры могут оценить и другие «новшества» железной дороги. Руководство «Укрзализныцы» с этого года решило сильно оптимизировать расходы. Теперь постельное бельё стирается при низкой температуре и наспех, поэтому пассажиры часто обнаруживают на полотенцах, наволочках и простынях жир, пятна крови, волосы. На просушку и глажку белья теперь тоже не тратят много времени, а практически сразу после стирки запечатывают в пластиковые пакеты, так что люди достают бельё не только грязное, но ещё мятое и мокрое.

Нередко путешественники сталкиваются с тараканами, которых в некоторых поездах развелось так много, что они плотно оккупировали столики и полки. Недавно, как поведал в своём блоге журналист Александр Рудоманов после поездки по маршруту Кременчуг — Ворохта, в одном из вагонов у окна выросли настоящие грибы.

Наскоки

Прокатиться с неприятностями по Украине можно не только на поездах дальнего следования, но и на пригородной электричке. В последнее время там участились нападения вандалов и хулиганов. Они останавливают поезда, закидывают их камнями, разрисовывают красками.

Одно из последних нападений произошло около Киева вечером 30 июля. Несколько десятков дебоширов остановили состав, побили стёкла и исписали вагоны. От паров краски многим пассажирам стало плохо, некоторых рвало. 21 апреля хулиганы забросали камнями поезд Киев — Малин и проломили голову машинисту. 1 апреля группа молодых людей в балаклавах остановила электричку Днепр — Баловка, сорвав стоп-кран в концевом вагоне. Вандалы не давали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной системе, пока не разрисовали все шесть вагонов.

По оценке «Укрзализныцы», за период с 2012 по 2017 годы на устранение последствий вандализма было потрачено 16 млн гривен. В текущем году количество нападений резко возросло. Некоторые блогеры пишут, что Украина сегодня стала напоминать американский дикий Запад XIX века, другие говорят о временах махновщины.