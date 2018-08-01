Реставрацию фасада «дома с писателями» завершили в Москве 

В Москве реставрация фасада «дома с писателями» в Плотниковом переулке завершена. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Отмечается, что во многом благодаря экспертам Общероссийского народного фронта реставрационные работы были завершены. Доходный дом, построенный в 1907 году, украшают фризы с русскими писателями. Так как со временем многие скульптуры практически полностью разрушились, то жители дома вместе с экспертами ОНФ добились официального решения столичных властей завершить реставрационные работы.