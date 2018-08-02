Салютом отметят 75-летие освобождения Ростовской области 30 августа

Салютом отметят 75-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков во всех ее городах и районах 30 августа.

Согласно информации из официальных источников, соответствующее поручение дал 2 августа донской губернатор Василий Голубев на совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвященных годовщине.

По словам главы региона, в августе пройдут приуроченные к ней патриотические акции, автопробеги, творческие конкурсы и соревнования.

В Неклиновском районе запланирована военно-историческая реконструкция, участниками которой, по предварительным данным, станут более 3 тысяч человек из девяти регионов России

В связи с 75-летием освобождения Ростовской области всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут направлены именные поздравления от губернатора.