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Салютом отметят 75-летие освобождения Ростовской области 30 августа
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Салютом отметят 75-летие освобождения Ростовской области 30 августа 

АиФ Ростов 39 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Салютом отметят 75-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков во всех ее городах и районах 30 августа.
Согласно информации из официальных источников, соответствующее поручение дал 2 августа донской губернатор Василий Голубев на совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвященных годовщине.
По словам главы региона, в августе пройдут приуроченные к ней патриотические акции, автопробеги, творческие конкурсы и соревнования.
В Неклиновском районе запланирована военно-историческая реконструкция, участниками которой, по предварительным данным, станут более 3 тысяч человек из девяти регионов России.
В связи с 75-летием освобождения Ростовской области всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут направлены именные поздравления от губернатора.
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