В Харькове разгорается скандал из-за памятника Людмиле Гурченко

Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае — с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко, — написал Кернес.

По его словам, «уголовное дело состряпано на коленке».

Однако, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру Харьковской области, речь пока идет только о проверке информации о возможном незаконном завладении средствами при реконструкции сквера, в котором установлен монумент.

Ранее Пятый канал сообщал, что памятник Людмиле Гурченко открылся в центре Харькова 19 июля. Он представляет собой композицию из 15 киноперсонажей Гурченко. В этом городе актриса родилась в 1935 году и прожила до 1953 года.