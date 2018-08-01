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В Харькове разгорается скандал из-за памятника Людмиле Гурченко
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В Харькове разгорается скандал из-за памятника Людмиле Гурченко 

Пятый канал 45 минут назад
Фото: Пятый канал
Полиция Харькова возбудила уголовное дело по факту установки памятника актрисе Людмиле Гурченко. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Геннадий Кернес.
Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае — с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко, — написал Кернес.
По его словам, «уголовное дело состряпано на коленке».
Однако, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру Харьковской области, речь пока идет только о проверке информации о возможном незаконном завладении средствами при реконструкции сквера, в котором установлен монумент.
Ранее Пятый канал сообщал, что памятник Людмиле Гурченко открылся в центре Харькова 19 июля. Он представляет собой композицию из 15 киноперсонажей Гурченко. В этом городе актриса родилась в 1935 году и прожила до 1953 года.
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