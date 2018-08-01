Прокуратура открыла уголовное дело за установку памятника Гурченко

Прокуратура против, когда что-то в Харькове меняется в лучшую сторону. Я понимаю, что сейчас там работают люди, лишенные чувства красоты. Но чувство меры у них должно быть? Им уже мало ежечасно кошмарить бизнес. Им мало чуть ли не ежедневно проводить обыски у работников мэрии и руководителей коммунальных предприятий, дергать их на многочасовые допросы по высосанным из пальца делам. Они теперь занялись борьбой с памятниками. В данном конкретном случае — с памятником почетному гражданину Харькова Людмиле Гурченко », — написал Кернес на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители открыли уголовное производство по факту установки памятника Лурченко.

«Состряпали на коленках очередное уголовное дело по факту его установки», — написал Кернес.

Он обвинил правоохранительные органы в том, что они «не дают нормально работать» городской власти.

«Я вижу, что наступление на нас идет по всем фронтам — это системная работа. Руководству города, которое вывело Харьков на лидирующие позиции в Украине фактически по всем показателям, силовые структуры просто не дают нормально работать. Не дают сосредоточиться на том, чтобы и в дальнейшем делать Харьков самым комфортным и красивым городом в стране», — написал Кернес.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области опровергли информацию о существовании уголовного производства по факту собственно установки памятника Гурченко.

«Шевченковский отдел полиции проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (хищение средств — ред.) УК Украины по фактам, которые были обнародованы в средствах массовой информации о возможном незаконном завладения средствами при реконструкции сквера (в котором установлен памятник — ред), а не установки памятника», — сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 19 августа в Харькове в сквере по проспекту Независимости (бывший проспект Правды) напротив гостиницы «Харьков» был открыт памятник Гурченко.

Памятник был установлен за средства меценатов.

Ранее ряд средств массовой информации со ссылкой на общественную организацию «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил о том, что материалы для реконструкции сквера, проводившейся за средства бюджета, были закуплены по завышенным ценам.