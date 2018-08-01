Большинство пользователей «Делисамоката» берут напрокат самокаты для рабочих поездок

Напомним, самокаты распределены по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца, в том числе в районе Черемушки возле станции метро «Новые Черемушки».

Пилотный проект «Делисамокат» представляет собой систему краткосрочной аренды электросамокатов. Взяв напрокат электросамокаты, жители Москвы смогут комфортно и достаточно быстро перемещаться по городу, преимущественно на небольшие расстояния — до пяти километров.