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Большинство пользователей «Делисамоката» берут напрокат самокаты для рабочих поездок
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Большинство пользователей «Делисамоката» берут напрокат самокаты для рабочих поездок 

Управа района Черемушки 39 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
Генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса «Делисамокат», Леонид Сысоев сообщил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, сообщает Агентство «Москва».
Напомним, самокаты распределены по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца, в том числе в районе Черемушки возле станции метро «Новые Черемушки».
Пилотный проект «Делисамокат» представляет собой систему краткосрочной аренды электросамокатов. Взяв напрокат электросамокаты, жители Москвы смогут комфортно и достаточно быстро перемещаться по городу, преимущественно на небольшие расстояния — до пяти километров.
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