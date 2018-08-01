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В Москве пройдет VI Международный Евразийский форум «ТАКСИ»
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В Москве пройдет VI Международный Евразийский форум «ТАКСИ» 

Российская Газета 29 минут назад
Проблемы рынка такси обсудят на VI Международном Евразийском форуме «ТАКСИ», который пройдет 9-10 августа в Москве. Ожидается, в работе форума примут участие представители органов федеральной и региональной исполнительной власти, эксперты, участники таксомоторной и смежных отраслей из России и других государств.
Уже открыта регистрация участников на этот форум, который пройдет на площадке отеля Radisson Royal. Организатором выступает АНО «Международный Евразийский форум „ТАКСИ“.
Ожидается, что в рамках форума будет проанализирована ситуация, которая сложилась на таксомоторном рынке, сделан прогноз ее развития, а также сформулированы предложения для ее совершенствования. По итогам диалога будет принята общественная резолюция, в которой будут объединены предложения и инициативы профессионального сообщества.
Ее направят в федеральные министерства и ведомства для учета в работе, адаптации профильной государственной политики к реалиям бизнеса, совершенствования законодательства, а также подготовки аргументированных ответов на инициативы участников.
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