Падение самолета под Серпуховом, медики успешно лечат вирусный гепатит С, Химки на первом месте по росту долгов за электричество. 

Сегодня в Наро-Фоминске полицией были задержаны два вымогателя, которые выкрали документы и угнали автомобиль у местного жителя, а подмосковные медики сделали сенсационное заявление — они способны вылечить вирусный гепатит С и даже статистику предоставили.
Мособлстат сообщил, что в Подмосковье подросли зарплаты, а на портале «Добродел» определились с цветом мусорных баков для раздельного сбора мусора, который, кстати, будет введен с января следующего года.
“Партия перемен” переменила свое решение относительно выдвижения в муниципальные депутаты Ростислава Мурзагулова, а в это время Химки были признаны лидером в печальном рейтинге Мосэнергосбыта — некоторые управляющие компании в данном городском округе видимо позабыли, что такое платить за электричество.
Происшествия: автомобиль насмерть сбил пенсионера в Одинцово, под Серпухове рухнул самолет, а в Домодедово горел дом и этому пожару спасатели выставили повышенный ранг сложности.
А еще вступил в силу закон, предоставляющий право проезда гражданам из некоторых категорий, 100 миллионов рублей выделили на гранты для сыроваров, а Андрей Воробьев остался довольным после посещения новой школы в Люберцах.