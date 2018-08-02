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Оператор парижских аэропортов подал в суд на рэперов из-за драки в Орли
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Оператор парижских аэропортов подал в суд на рэперов из-за драки в Орли 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Оператор парижских аэропортов Groupe ADP подал в суд на подравшихся в холле аэропорта Орли французских рэперов за «нарушение общественного порядка», нанесение материального ущерба и «угрозу жизни окружающих», сообщает радиостанция France Info.
Холл аэропорта Орли под Парижем в среду был временно закрыт после драки между двумя французскими рэперами Booba и Kaaris. В общей сложности в стычке принимали участие около десяти человек. В ходе инцидента была повреждена мебель.
Как сообщает радиостанция, иск был подан в общей сложности в отношении 14 человек. В представленном документе утверждается, что «драка помешала установке периметра охраны в зоне забытого багажа».
По данным телеканала LCI, владелец торговой точки, которой был нанесен ущерб, также подал в суд за «нанесение ущерба, массовые беспорядки и грабеж».
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