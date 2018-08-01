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Радаев поручил саратовскому министру «немедленно» ехать в село для налаживания приема телесигнала
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Радаев поручил саратовскому министру «немедленно» ехать в село для налаживания приема телесигнала 

Свободные новости 39 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 1 августа, губернатор Саратовской области побывал с визитом в селе Первомайское Красноармейского района, в ходе которого, в числе прочего, озаботился проблемой отсутствия тамсигнала региональных телеканалов.
«Жители села обратились к губернатору с просьбой о содействии по вопросу плохого приема телесигнала, из-за чего в Первомайском не показывают региональные телеканалы, сигнал идет из соседней Волгоградской области. Валерий Радаев сразу же связался с министром промышленности и энергетики Андреем Куликовым и поручил вместе со связистами немедленно выехать в село и решить проблемный вопрос», — сообщает пресс-служба главы региона.
Сельчане также рассказали Радаеву о здании местного Дома культуры, которому требуется ремонт кровли и внутренних помещений. Посетив ДК, губернатор принял решение уже в этом году выделить району средства на ремонт крыши здания, чтобы его успели провести до зимы. Параллельно с этим здание будет обследовано, после чего планируется подготовить смету для дальнейшего ремонта. При этом Радаев «призвал» руководителя местного хозяйства СПК Россошанское помочь селу с реконструкцией ДК. Кроме того, в ходе визита губернатор ознакомился с итогами и «высоко оценил» проведенный за почти три миллиона рублей ремонт в местной амбулатории.
Также сегодня Радаев ознакомился с итогами ремонта подъездов к двум крупнейшим населенным пунктам Красноармейского района — Красноармейску и селу Золотое, после чего побывал в этом селе, выслушал от жителей благодарность за отремонтированную дорогу и просьбы поспособствовать решению ряда других проблем. Сельчане пожаловались на единственный старый переполненный автобус, который ходит в село, а также отсутствие физиотерапевтического кабинета в местной амбулатории.
По пути в Красноармейский район Радаев побывал также в поселке Сергиевский Саратовского района, где вручил подарок 84-летней Вере Александровой, единственному жителю области, имеющему звание «Народный учитель СССР». Помимо этого, глава региона провел встречу и с другими местными жителями, а также побывал на сельхозпредприятии ООО «Саграно». В разговоре с ним сельчане подняли темы водообеспечения и качества воды, а также ремонта одной из улиц поселка. Валерий Радаев поручил в течение двух недель решить вопрос по обеспечению качественного водоснабжения села. Также он дал поручение принять меры по ремонту улицы.
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