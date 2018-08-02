Милые десантники Нижнего Новгорода: 25 кадров о бойцах элитных войск и их боевых подругах 

Мы уже писали, что сегодня в Нижнем Новгороде отмечают День ВДВ, а также рассказали несколько историй от десантников, поведавших нам о своей службе. Видео, где мы общаемся с бойцами в парке Победе, смотрите ниже.
После праздничного концерта, поздравлений и возложения цветов к памятнику Маргелова бойцы ВДВ посмотрели на рублю шашкой и конный спорт.
А вот десантники, встретившиеся со своими боевыми товарищами. Кто-то живёт в Нижнем Новгороде и может видеться почаще, а кто-то приезжает из других городов только 2 августа.
Ну и конечно же многие пришли не только в составе своих друзей, но и с боевыми подругами! Причём это не только женщины или девушки сердца — кто сказал, что боевой подругой не может быть мама или дочь?
А также ещё немного атмосферы с этого знакового для всей страны праздника.
В тельняшках и голубых беретах были не только бойцы ВДВ — взгляните на брата нашего младшего, которому так идёт форма!