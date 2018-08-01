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День ВДВ отметят в Нижнем Новгороде 2 августа
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День ВДВ отметят в Нижнем Новгороде 2 августа 

Newsroom24 42 минуты назад
Фото: Newsroom24
88-летие со дня образования воздушно-десантных войск отметят в Нижнем Новгороде 2 августа, в четверг.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздничное мероприятие начнется в 11:00.в парке Победы на Гребном канале.
В ходе торжественного митинга состоится церемония возложения цветов к мемориалу Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову и традиционный ритуал клятвы десантника.
Праздник продолжится показательными выступлениями спецназа, конно-спортивного клуба и мастеров восточных единоборств. Затем на главной сцене парка выступят группа «Солдаты фортуны», а также лауреаты конкурса военно-патриотической песни.
В 13.35 начнутся соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, а также викторина по истории воздушно-десантных войск.
Также в течение всего дня будут работать выставки военно-инженерного дела, образцов стрелкового оружия и фотографий из жизни нижегородских десантников.
Ранее сообщалось, что День ВДВ отметили в парке Победы в Нижнем Новгороде.
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