Битва мам: Пересильд и Глюк’oZa похвастались фигурами в мини-бикини 

Незаметно пролетели два месяца лета. Однако для некоторых отдыха только начинается. Большинство звезд в этом году отдыхают на островах или в Европе. И только некоторые из них отложили в отпуск и гастролируют с турами, как это делает Сергей Лазарев. Однако девушкам сложнее отказаться от солнца и моря. Сегодня Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZа, сообщила что покидает столицу.
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Наталья Ионова призналась, что они с мужем были на грани разводаПевица считает, что их брак спасла именно любовь. Последние несколько недель она дразнила фанатов архивными снимка, на которых демонстрировала фигуру в купальнике. 32-летняя певица воспитывает 11-летнюю дочь Лидию и шестилетнюю Веру, что отнимает много сил. Поэтому для нее этот отпуск стал особенно долгожданным. Сегодня она опубликовала фото, на котором позирует в черном мини-бикини. Артистка продемонстрировала точеную фигуру и подтянутые бедра. «Я готова к отпуску. Как же я его ждала», — написала Наталья. Поклонники восхитились фигурой молодой мамы. «Идеальное тело», «Шикарная», «Невероятная красотка», — прокомментировали пост подписчики.
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Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя дебютировала в киноНа днях в столице состоялся премьерный показ фильма «Черновик». На светском мероприятии собралось множество звезд, в том числе и Юлия Пересильд. Актриса привела с собой дочь Анну. А вот Юлия Пересильд уже насладилась отдыхом в Испании. Актриса много времени проводила на пляже и делилась видео со своими подрастающими наследницами от Алексея Учителя: Анной и Марией. Сегодня она вернулась в Москву, но напоследок поделилась снимком, на котором запечатлена в бассейне. Юлия продемонстрировала женственную фигуру в черном бикини без бретелек. Кадр взбудоражил поклонников актрисы. «Обворожительно-роскошная красавица», «Обалденная», «Какая фигура, красотка», — отозвались подписчики. Отметим, что Пересильд старше Глюк’oZы на год, но выглядит не менее эффектно в купальнике.
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