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Призывники из Ростовской области проходят службу в научных ротах
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Призывники из Ростовской области проходят службу в научных ротах 

Деловое сообщество 45 минут назад
Призывники из Ростовской области проходят службу в научных ротах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, выполняя задачи министерства обороны РФ. Об этом рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов. В научных ротах, которые работают с 2013 года в России, военнослужащие могут развивать собственные идеи, а также идеи своих научных руководителей.
«Научные роты — это интеллектуальный спецназ Вооруженных Сил Российской Федерации. Только за последние три года в ряды военных интеллектуалов Ростовская область поставила 34 наиболее одаренных выпускника ростовских высших учебных заведений», — добавил Вадим Артемов.
Также с весны текущего года в Ростовской области началось комплектование взводов научных рот вновь образовавшегося технополиса «ЭРА», который откроется в Анапе в сентябре 2018 года.
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