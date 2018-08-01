Призывники из Ростовской области проходят службу в научных ротах в Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, выполняя задачи министерства обороны РФ. Об этом рассказал заместитель донского губернатора Вадим Артемов. В научных ротах, которые работают с 2013 года в России, военнослужащие могут развивать собственные идеи, а также идеи своих научных руководителей.
«Научные роты — это интеллектуальный спецназ Вооруженных Сил Российской Федерации. Только за последние три года в ряды военных интеллектуалов Ростовская область поставила 34 наиболее одаренных выпускника ростовских высших учебных заведений», — добавил Вадим Артемов.
Также с весны текущего года в Ростовской области началось комплектование взводов научных рот вновь образовавшегося технополиса «ЭРА», который откроется в Анапе в сентябре 2018 года.