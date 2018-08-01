Призывники из Ростовской области проходят службу в научных ротах

«Научные роты — это интеллектуальный спецназ Вооруженных Сил Российской Федерации. Только за последние три года в ряды военных интеллектуалов Ростовская область поставила 34 наиболее одаренных выпускника ростовских высших учебных заведений», — добавил Вадим Артемов.