Петербуржец истек кровью и умер из-за раны в стопе

Петербурге мужчина скончался после ранения в стопу, пишут «Невские новости». Инцидент произошел накануне в квартире одного из домов по улице Есенина.

Житель Северной столицы вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки, после чего приятели улеглись спать. Когда один из них проснулся, он увидел, что его товарищ мертв, а диван под телом обильно пропитан кровью.

По предварительным данным, мужчина поранил стопу осколком стекла и повредил сосуды. Смерть наступила после большой кровопотери.