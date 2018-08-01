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Более 180 человек поступили «на бюджет» в ВИПЭ
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Более 180 человек поступили «на бюджет» в ВИПЭ 

Вологда.рф 49 минут назад
Фото: Вологда.рф
Приказ о зачислении абитуриентов был озвучен 1 августа на плацу учебного заведения. Все ребята успешно выдержали вступительные испытания и были рекомендованы приемной комиссией к зачислению.
«Вы прошли серьезные испытания, чтобы сегодня стоять на плацу института в числе курсантов-первокурсников. Впереди вас ожидает непростой путь становления. Надеюсь, что вы с честью перенесете все тяготы и лишения службы, а также приложите все усилия, чтобы достойно пройти весь период обучения в институте», — поздравил новоиспеченных курсантов заместитель начальника по кадрам ВИПЭ ФСИН России Сергей Ковалев.
По 50 абитуриентов будет обучаться по специальностям «Юристпруденция» и «Правоохранительная деятельность». 44 человека зачислено на «Психологию служебной деятельности», 39 — на «Технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Добавим, что в течение августа первокурсников познакомят с первичными навыками строевой выучки и требованиями основных нормативных правовых актов.
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