Более 180 человек поступили «на бюджет» в ВИПЭ

Приказ о зачислении абитуриентов был озвучен 1 августа на плацу учебного заведения. Все ребята успешно выдержали вступительные испытания и были рекомендованы приемной комиссией к зачислению.

«Вы прошли серьезные испытания, чтобы сегодня стоять на плацу института в числе курсантов-первокурсников. Впереди вас ожидает непростой путь становления. Надеюсь, что вы с честью перенесете все тяготы и лишения службы, а также приложите все усилия, чтобы достойно пройти весь период обучения в институте», — поздравил новоиспеченных курсантов заместитель начальника по кадрам ВИПЭ ФСИН России Сергей Ковалев

По 50 абитуриентов будет обучаться по специальностям «Юристпруденция» и «Правоохранительная деятельность». 44 человека зачислено на «Психологию служебной деятельности», 39 — на «Технологию лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Добавим, что в течение августа первокурсников познакомят с первичными навыками строевой выучки и требованиями основных нормативных правовых актов.