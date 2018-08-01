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Леопард связался с дикобразом и пожалел об этом
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Леопард связался с дикобразом и пожалел об этом 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Посетитель национального парка Крюгера в ЮАР стал очевидцем поединка между леопардом и дикобразом. Снятое им видео появилось на канале Kruger Sightings на YouTube.
Леопард безуспешно пытался подобраться к дикобразу, который ощетинился иголками. Он осторожно трогал его лапой и обходил с разных сторон, но колючий грызун упорно поворачивался к нему защищенной стороной.
Дикобраз не пытался убежать и время от времени переходил в наступление: с громким трещанием пятился к леопарду, чтобы уколоть его. В итоге хищник ничего не добился и лег на дорогу. Дикобраз уселся рядом, чтобы не терять его из виду.
Южноафриканские дикобразы — это самые крупные грызуны Африки. Они вырастают до 80,5 сантиметров в длину и весят до 24 килограммов. Тело покрыто колючками длиной до 50 сантиметров и толстыми оборонительными иглами длиной до 30 сантиметров. На хвосте имеется пучок полых игл.
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.
В 2014 году сообщалось, что бразилец принял сидящего на пороге дикобраза за опоссума и ударил его ладонью. После этого ему пришлось обратиться в больницу, где из руки извлекли около 400 игл.
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