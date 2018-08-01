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Депутат рассказал о причинах высокого уровня заболеваний в Алтайском крае
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Депутат рассказал о причинах высокого уровня заболеваний в Алтайском крае 

360tv.ru 52 минуты назад
По информации Минздрава РФ, Алтайский край занимает первое место среди регионов по количеству случаев заболеваний среди местного населения. Депутат нижней палаты парламента региона Сергей Шаргунов заявил, что это связано с отсутствием соцподдержки, сообщило ИА НСН.
«Мне приходится часто писать запросы, выступать в прессе на тему чудовищного положения медицины в крае. Этот замечательный русский край, где живут трудолюбивые люди, подвергается нещадной оптимизации. Выкашиваются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, сокращают врачей. В итоге некоторым людям просто не к кому обратиться, когда подступает хворь», — рассказал депутат.
Аналогичная ситуация наблюдается и с общеобразовательными учебными заведениям. Населенные пункты перестают существовать после того, как в селах закрываются школы.
«Брошенность людей — главная причина болезней», — добавил Сергей Шаргунов.
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