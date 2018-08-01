Депутат рассказал о причинах высокого уровня заболеваний в Алтайском крае

«Мне приходится часто писать запросы, выступать в прессе на тему чудовищного положения медицины в крае. Этот замечательный русский край, где живут трудолюбивые люди, подвергается нещадной оптимизации. Выкашиваются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, сокращают врачей. В итоге некоторым людям просто не к кому обратиться, когда подступает хворь», — рассказал депутат.

Аналогичная ситуация наблюдается и с общеобразовательными учебными заведениям. Населенные пункты перестают существовать после того, как в селах закрываются школы.

«Брошенность людей — главная причина болезней», — добавил Сергей Шаргунов.