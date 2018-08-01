В российских поездах появится тариф «эконом-бюджет»

Федеральная пассажирская компания » (дочерняя компания Российских железных дорог ) решила выделить старые выгоны в специальный отдельный экономкласс. Современные поезда при этом планируется разделить на три класса обслуживания. Соответствующие задачи ставит «Федеральная пассажирская компания» до 2025 и 2030 годов.

По задумке компании все современные поезда будут разделены на три типа — дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд, а каждый из них — на три класса обслуживания — эконом, комфорт и бизнес-класс. Старые вагоны, не оснащённые кондиционерами и биотуалетами до полного списания выделят во временный класс, который будет называться «эконом-бюджет».

«Дневной экспресс» включает поездки до шести часов на расстояния до 600 километров. «Бизнес-класс» в этом сегменте предполагает премиальное удобство и обслуживание гостиничного уровня. Категория «комфорт» подразумевает необходимый набор сервисов для удобной поездки. Класс «эконом» — это бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам. И, наконец, «эконом-бюджет» — это сверхбюджетный вариант без каких-либо сервисов.

«Ночной поезд» в пути до 12 часов на расстояния до полутора тысяч километров. Такой вид поездки предполагает возможность полноценного сна. При этом «бизнес-класс» в этой категории это спальный вагон и люкс, «комфорт» — купе, «эконом» — открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, «эконом-бюджет» — плацкарт.

«Традиционный поезд» подразумевает путешествия на дальние расстояния и время в пути более 12 часов. «Бизнес-класс» в этом сегменте — это премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, класс «комфорт» — достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, «эконом» — бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов и «эконом-бюджет» — сверхбюджетный вариант без сервисов, но с возможностью сна.