«Ваше лицо — это уже пароль»: как мы изменимся из-за технологии распознавания лиц

В 1995 году, когда информатик Николас Негропонте написал свою знаменитую работу Being Digital о жизни в тесной связи с технологиями, распознавание лиц было еще только недосягаемой мечтой. Но Негропонте знал, что когда-нибудь она обязательно станет реальностью.

«Фактически ваше лицо — это монитор, и компьютер должен уметь считывать с него информацию. Для этого необходимо распознавание лица и его уникальных выражений, — писал Негропонте. — Реализовать такую технологию очень сложно. Тем не менее это возможно в некоторых условиях. Компьютер должен просто понимать, что перед ним вы, а не любой другой человек на планете».

В 2018 году его слова кажутся пророческими. Только в прошлом году Apple представила iPhone X, который можно разблокировать, просто посмотрев в камеру (если смартфон узнает лицо своего владельца). Так что ваше лицо уже стало паролем.

Разумеется, сейчас известны и другие способы применения технологии распознавания лиц. В последние годы ее стали использовать в аэропортах США для подтверждения личности пассажиров. В прошлом месяце технология помогла опознать человека, застрелившего пятерых в Мэриленде, а в этом выявила подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании . Технологические компании разрабатывают программы для распознавания лиц, которые смогут помочь слепым людям понимать, кто изображен на фотографии или даже сидит с ними в одной комнате. А компании, занимающиеся выпуском кредитных карт, надеются, что эта технология станет новым шагом в системе проверки личности для проведения платежей.

Фото: Christopher Burns / Unsplash

Но технология распознавания лиц может использоваться не только во благо. И мы уже видели несколько примеров этого.

«Представьте, что правительство без вашего ведома и разрешения следит за тем, куда вы ходите, — пишет главный юрист Microsoft Брэд Смит в своем публичном требовании о введении закона, регулирующего данную технологию. — Представьте, что у него есть база всех лиц, которые ходили на митинг, представляющая собой саму суть свободы слова». Хотя можно даже и не представлять, а просто посмотреть на опыт Китая , где в некоторых городах установлены камеры, «сканирующие прохожих на вокзалах в поисках преступников». Там же можно увидеть огромные мониторы размером с билборд, на которых показывают лица пешеходов, нарушающих правила, и имена должников». Технология распознавания лиц также используется для «выслеживания представителей уйгурского мусульманского меньшинства и составления схемы их взаимоотношений с друзьями и родственниками».

Какие ограничения должны быть у этой технологии? Кто должен ее контролировать? Все эти вопросы, которые задает Брэд Смит, очень важны, учитывая как может повлиять распознавание лиц на окружающий нас мир. Но среди всех вопросов Смита нет одного, которым задавался Негропонте более двадцати лет назад: что мы имеем в виду, когда говорим, что компьютер узнает нас, когда видит? Другими словами, что распознавание лиц в буквальном смысле делает с нашими лицами?

Прошлым летом французский художник Рафаэль Фабре смог получить паспорт с помощью изображения своего лица, полностью сгенерированного на компьютере. Фабре сделал портрет с помощью программ, которые обычно используются для создания спецэффектов в кино или в индустрии разработки игр, например, Blender и TurboSquid. Он сделал в них 3D-модель головы, а затем отретушировал 2D-фотографию». При ближайшем рассмотрении то, что сделал Фабре нельзя назвать фотографией, но работа получилась удивительно на нее похожей.

Фото: Raphaël Fabre

По словам Фабре, он хотел узнать, как мы относимся к изображению и каковы границы восприятия человеческого глаза и поэтической интерпретации. «Нас окружают измененные, оцифрованные образы практически всех предметов, — сказал он. — Наш мир в какой-то степени сам становится цифровым изображением». И как показал опыт художника, цифровыми становятся даже наши тела и мы сами.

Что «видит» камера, умеющая распознавать лица, когда замечает нас среди других людей? Как она понимает, кто в нее смотрит и кто перед ней? Она изучает наше лицо и воспринимает его как чистые данные. Под взглядом такой камеры мы перестаем быть самими собой — мы становимся цифровыми изображениями себя.

Что же все это значит для наших лиц?

В 2012 году Дэвид Лион, директор Института наблюдения в Университете Куинса написал, что «в контексте наблюдения информация, из которой складывается образ человека, состоит из „личных данных“ только в том смысле, что она считывается с тела и может как-либо влиять на его шансы и выборы». Все наши логины, история браузера, друзья в Facebook, посты в Твиттере или история поездок являются деталями личной жизни, но даже если вы соберете их вместе, вы не получите полную историю. Но по словам Лиона, «таким кусочкам информации верят сильнее, чем самому человеку, поскольку тот рассказывает свою версию событий». Нравится вам это или нет, но в мире, который мы создаем, вы всего лишь виртуальный образ, вы — информация.

Фото: Ryoji Iwata on Unsplash

Лица всегда использовались в качестве средства идентификации. По ним правоохранительные органы и власти давно отделяют одних людей от других. Но даже в таких случаях, иметь на руках изображение лица человека не значит знать о нем все. Однако технология распознавания лиц предполагает, что когда вы смотрите на чье-то лицо, то вы знаете этого человека. Системы наблюдения создаются сейчас таким образом, чтобы подобное утверждение действовало по умолчанию. Раньше ваше лицо могло скрывать ваши тайны. Теперь так нельзя.

Тем не менее то, что распознают технологии, — абстрактное изображение лица на основе данных — представляет собой лишь поверхностный образ. Именно поэтому мы относимся к системе наблюдения за китайскими гражданами с таким опасением и чувством несправедливости. На экранах улиц Китая висят списки пешеходов, нарушавших правила, но мы не знаем всей истории каждого нарушителя. Кто знает, почему им пришлось перейти дорогу в неположенном месте?

Технология распознавания лиц лишает нас деталей. Наши лица получаются гладкими и стерильными без какой-либо глубины и индивидуальности. Все контуры и тайны, которые они скрывают, размыты. И в отличие от имени, мы не можем сменить себе лицо (во всяком случае пока что). Мы не можем спрятать его от тех, кто захочет использовать его в благих или дурных целях. Короче говоря, наши лица превратятся из человеческих инструментов для передачи понимания и эмпатии в то, о чем говорил Негропонте — вычислительные средства. В мире, куда ведет нас распознавание лиц, ваше лицо станет интерфейсом. Оно станет дисплеем.

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