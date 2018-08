Представители Геологоразведочного университета прошли в финал 

Университет Обручевского района представят Ксения Щербакова и Кругликова Татьяна, под руководством куратора секции To be SPE МГРИ-РГГРУ Анастасии Михайловны Машковой и при поддержке научного руководителя секции To be SPE МГРИ-РГГРУ профессора Николая Владимировича Соловьева . YOUNG VISION AWARD 2018 является ежегодным конкурсом среди студентов и молодых ученых России Германии , проводимый компаниями «GazpromInternational» и «Wintershall».